Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday approche à grands pas et les offres et les remises arrivent déjà rapidement. Ces offres comprennent de belles réductions sur les périphériques Razer et Logitech. Quelques bonnes affaires de jeu méritent dêtre examinées.

Le Razer Tiamat 2.2 v2 est un casque de jeu stéréo avec une différence, comprenant deux pilotes de subwoofer discrets pour des basses maximales. Un microphone à bras rétractable, des oreillettes en similicuir remplaçables et des options de son surround virtuel rendent le Tiamat attrayant.

La réduction de 47 pour cent aux États-Unis en fait un achat encore plus impressionnant.

Bénéficiant des commutateurs à clé verte cliquable de Razer, dun design haut de gamme solide, dune ergonomie confortable et, bien sûr, de la compatibilité Razer Chroma, le Razer BlackWidow Elite est un clavier de jeu vraiment génial.

Il est maintenant disponible avec une réduction de 50% , ce qui en fait seulement 84,99 $ au lieu des 169,99 $ habituels.

Le Razer Viper Ultralight est une version légère du classique Razer Viper. Ne pesant que 69 grammes, cette souris perd non seulement du poids, mais aussi son prix.

Aux États-Unis, cest à moitié prix,maintenant seulement 39,99 $, ce qui vaut la peine dêtre acheté si vous souhaitez améliorer vos compétences de jeu.

Le Logitech G203 fait partie de la gamme des versions de jeu récentes de Logitech qui comprend diverses options de couleurs différentes. Style classique, éclairage RVB et jusquà 8 000 DPI. Une souris de jeu vraiment décente à ce prix, encore plus avec cette belle réduction du début du Black Friday. Ilne coûte actuellement que 14,99 $ pour la version noire. Un vrai vol.

Bluetooth, sans fil ou filaire, le choix vous appartient avec cette souris gaming. Le Razer Basilisk X HyperSpeed est également un appareil de jeu vraiment sympa avec une autonomie de 450 heures, six boutons programmables et le style classique Razer.

Prenez-le maintenant et obtenez une réduction de 20 $ sur le prix habituel.

La Logitech G502 est lune de nos souris de jeu préférées avec un design ergonomique agréable, un système de réglage du poids intelligent, 16000 DPI et un défilement infini.

Ce nest pas bon marché, mais cest moins cher grâce à ces réductions anticipées du Black Friday qui font 50 $ de réduction .

Écrit par Adrian Willings.