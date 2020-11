Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer, qui fabrique des PC et des accessoires de jeu, a un nouvel ordinateur portable : Razer Book 13. Disponible en novembre, il commence à 1 199,99 $. Le Razer Book 13 nous rappelle l ordinateur portable de jeu Razer Blade Stealth 13 de 13 pouces , car ils ont le même logo Razer, un clavier RVB par touche et une construction portable.

Le Razer Book est plus une question de productivité que de jeu, offrant un écran 16:10 - le même rapport hauteur / largeur que le populaire Dell XPS 13. Il mesure 11,6 x 7,8 x 0,6 pouces, a un poids de départ de 2,95 livres et est livré avec beaucoup de ports (port HDMI 2.0, deux ports USB-C avec Thunderbolt 4, un USB 3.2 Type-A), ainsi quun lecteur de carte microSD et une prise casque. Le livre présente également des graphiques intégrés Intel Iris Xe par rapport à un GPU discret.

1/1 Razer

Le modèle de base à 1199 $ est livré avec un écran non tactile de 1920 x 1200, un processeur Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle à 1599,99 $ comprend un Core i7-1165G7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran tactile de 1920 x 1200. Vous obtenez également une version à écran tactile 3840 x 2400, mais pour 1999,99 $.

Les trois modèles Razer Book 13 sont certifiés via le programme Intel Evo, ce qui signifie quils devraient avoir une autonomie et une vitesse de charge exceptionnelles.

Écrit par Maggie Tillman.