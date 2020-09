Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a dévoilé de nouvelles versions sans fil de certains de ses appareils les plus populaires sous la forme de Razer BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro et BlackWidow V3 Pro.

Ces nouveaux appareils sans fil phares utilisent la technologie sans fil HyperSpeed ​​de Razer pour offrir la latence sans fil la plus faible possible. Il en résulte des appareils qui vous offrent la joie de la liberté sans fil, sans compromis sur les performances de jeu.

Meilleures souris de jeu: les meilleures souris de jeu filaires, sans fil et RVB à acheter aujourdhui

Meilleurs claviers de jeu: les meilleurs claviers mécaniques silencieux, bruyants, colorés et fiers

squirrel_widget_2681866

Réponse en fréquence 12 Hz - 28 kHz

Pilotes TriForce Titanium 50 mm

Audio spatial THX avec profils de jeu

Micro supercardioïde HyperClear 9,9 mm

Sans fil 2,4 GHz

Conception de 320g

Cela ne fait pas longtemps que le Razer BlackShark a été lancé et ce casque a suscité beaucoup déloges de la part de ceux qui lont utilisé. Maintenant, le Razer BlackShark V2 Pro a été ajouté à cette gamme. Razer affirme que le BlackShark V2 Pro est «le casque sans fil ultime pour les sports électroniques».

Les gros haut-parleurs, THX Spatial Audio et la conception des écouteurs fermés devraient vous assurer dobtenir un son exceptionnel et complet pendant que vous jouez. Lajout de la technologie HyperSpeed ​​Wireless signifie que ce casque peut durer jusquà 24 heures avant de devoir également être rechargé. La liberté sans fil rendra sans aucun doute le BlackShark V2 Pro encore plus attrayant que loriginal.

squirrel_widget_2681888

Jusquà 200 heures dautonomie

Options de connexion Razer HyperSpeed ​​(2,4 GHz), Bluetooth, filaire (USB-C)

Ultrapolling 1000 Hz

Interrupteurs à clé mécaniques Razer

Durée de vie de 80 millions de frappes

La gamme bien connue de BlackWidow est une autre pour obtenir le traitement sans fil. Le Razer BlackWidow V3 Pro mis à jour possède désormais tous les avantages habituels de Razer, ainsi que des options de connexion qui incluent Razer HyperSpeed ​​sans fil (2,4 GHz), Bluetooth ou câblé avec USB-C.

Ce clavier dispose également de commutateurs mécaniques Razer améliorés et de touches ABS Doubleshot avec jusquà 200 heures dautonomie. Razer affirme avoir amélioré les commutateurs et amélioré le boîtier pour permettre un rétroéclairage RVB plus lumineux.

Vous avez également maintenant le choix des commutateurs mécaniques Razer Yellow , qui seraient plus silencieux que les touches de clic vertes classiques auxquelles vous pourriez être habitué.

squirrel_widget_2681910

20000 DPI Focus + capteur optique

650 pouces par seconde (IPS) / accélération de 50 G

Commutateurs de souris optiques Razer

Connexion Razer HyperSpeed ​​(2,4 GHz) et BLE

Environ 70 heures avec Razer HyperSpeed ​​sans fil, 120 heures avec BLE

Les choses ont évolué depuis la sortie du DeathAdder original en 2006. Le Razer DeathAdder V2 Pro a maintenant perdu 120 heures dautonomie, les commutateurs de souris optiques de Razer, un design de poids moyen de 88 g et une connexion sans fil à très faible latence.

Comme les autres souris Razer DeathAdder, la version sans fil brille dans plusieurs domaines, y compris les profils multi-DPI, les pieds en PTFE lisses, un design ergonomique et des profils de mémoire embarqués. Les fans de Razer et les inconditionnels de DeathAdder seront forcément fans de cette nouvelle souris.

Tout ce nouvel équipement est disponible à lachat dès aujourdhui.

Écrit par Adrian Willings.