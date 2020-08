Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a fait beaucoup ces dernières années pour dissiper toute réputation quil aurait pu avoir en tant que marque de gamers RVB, avec des produits plus récents disponibles dans des finitions de plus en plus de bon goût.

Maintenant, il fait le saut hors de lespace de jeu, apportant son intelligence de clavier et de souris au bureau avec la Razer Productivity Suite. Cest un changement qui est parfaitement logique, compte tenu de lénorme augmentation du travail à domicile au cours des derniers mois, et il est juste de dire que les premiers produits de la gamme sont absolument magnifiques.

Le Pro Click, le Pro Type et le Pro Glide sont un combo en trois pièces pour embellir nimporte quel bureau, une souris ergonomique, un clavier mécanique et un tapis de souris qui font un superbe ensemble, avec la souris en particulier conçue en partenariat avec les experts ergonomiques Humanscale (dont le fauteuil est assis au sommet de notre liste des meilleures chaises de bureau ).

La conception du Pro Click vous aidera à positionner votre poignet à un angle optimal de 30 degrés tout en travaillant, tandis que la connectivité Bluetooth et une étonnante autonomie de 400 heures devraient en faire un pilier dans le monde du travail. Huit boutons programmables peuvent également être utiles pour les raccourcis, ainsi que pour les macros de jeu.

Le type Pro, quant à lui, possède les commutateurs mécaniques Orange de Razer pour un profil silencieux qui nest pas claquant, et intègre également la connectivité Bluetooth pour ladaptabilité. Le Pro Glide, enfin, est un tapis micro-tissé texturé qui complète joliment la ligne et correspond au design des appareils.

Ce design est, sans aller trop loin, vraiment très agréable à regarder, sa finition blanche mate a lair aussi professionnelle que vous le souhaitez et le rétroéclairage LED fait que tout se passe bien. Nous ne disons pas que ce sont les appareils de bureau les plus souhaitables que nous ayons vus depuis un bon moment, mais cela pourrait être la vérité.

Razer publie la gamme via son propre site Web à partir daujourdhui, avec des prix fixés à 99,99 £ GBP / 99,99 $ USD / 109,99 € pour le Pro Click, 139,99 £ GBP / 139,99 $ USD / 149,99 € pour le type Pro et 9,99 £ GBP / 9,99 $ USD / 11,99 € pour le Pro Glide.

Écrit par Max Freeman-Mills.