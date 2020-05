Le nouveau Razer Blade Pro 17 est le dernier ordinateur portable Windows tout conquérant pour les créateurs et les joueurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Razer a annoncé une mise à jour de sa gamme Blade Pro avec des versions actualisées du Blade Pro 17. Pour ceux qui veulent de grands écrans avec un taux de rafraîchissement rapide et des graphismes haut de gamme, cela ressemble à un monstre absolu (de la meilleure façon possible).

Cela commence par laffichage, et il y a deux options ici. Soit vous obtenez le modèle de résolution Full HD (1920 x 1080) avec un panneau LCD IPS de 17,3 pouces et un taux de rafraîchissement de 300 Hz ou vous obtenez le modèle 4K avec un écran tactile TFT 120 Hz de 17,3 pouces avec un panneau 3840 x 2160.

Ce dernier sadresse davantage aux professionnels de la création tels que les éditeurs photo et vidéo qui ont besoin dun panneau lumineux, précis et précis. Le premier, avec ces taux de rafraîchissement ultra rapides, sadresse davantage aux joueurs sérieux.

Quelle que soit la spécification pour laquelle vous optez, le cerveau interne est le même: cest le processeur huit cœurs 2,3Ghz Core i7-10875H de dixième génération avec 5,1 GHz Turbo Boost.

Il existe également une légère différence dans les performances graphiques. Les deux options décran peuvent être les vôtres avec le GPU GeForce RTX 2080 Super Max-Q, ou vous pouvez obtenir le modèle dentrée de gamme Full HD doté du GTX 2070.

Côté mémoire et stockage, vous bénéficiez de 16 Go de RAM DDR4 double canal, extensible à 64 Go, et de 512 Go ou 1 To de stockage NVMe, qui sont à nouveau extensibles à 2 To et ont des emplacements M.2 ouverts pour lextension.

Malgré toute cette puissance, Razer - comme toujours avec la série Blade - a essayé de rendre cet ordinateur portable 17 pouces aussi pratique et facile à transporter que possible. Il mesure environ 20 mm dépaisseur (19,9 mm pour être précis), mesure 395 mm de diamètre et 260 mm de profondeur et pèse moins de 3 kg.

Il possède presque tous les ports dont tout `` pro pourrait avoir besoin, y compris un port Thunderbolt 3, un port USB-C 3.2 standard, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.0B, un port Ethernet 2.5Gb et un UHS-III Lecteur de carte SD.

Bien sûr, ce ne serait pas Razer sans un spectacle de lumière sous les touches, et donc lordinateur portable est également livré avec un clavier mis à jour avec rétro-éclairage Razer Chroma RGB par touche.

Les touches - qui comprennent une touche de décalage vers la droite étendue et des touches directionnelles à mi-hauteur - sont conçues pour rendre la saisie rapide et facile aussi, donc ce nest pas seulement un ordinateur portable pour les joueurs.

Il y a aussi un grand pavé tactile en verre avec prise en charge des gestes multipoints Microsoft Precision Touch. Cest essayer dêtre tout, pour tout le monde.

Il dispose dune webcam HD qui, combinée à un capteur infrarouge, peut être utilisée pour se connecter en toute sécurité à lordinateur portable via Windows Hello, ainsi que pour vous donner un moyen facile et pratique de diffuser ou de prendre vos appels Zoom désormais réguliers.

Il est disponible en une seule couleur: noir mat.

Razer dit que lordinateur portable sera lancé plus tard ce mois-ci avec des prix commençant à 2 599 $ / 2 599 £ / 2 899 € pour le modèle FullHD 300 Hz avec carte graphique GeForce RTX 2070. Ceux qui veulent le modèle 4K haut de gamme avec les graphiques GeForce RTX 2080 devront débourser 3799 $.