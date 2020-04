Le nouvel ultrabook de jeu Blade Stealth 13 de Razer apporte des améliorations révélatrices

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Razer continue de mettre à jour sa gamme dordinateurs portables de jeu, se tournant maintenant vers le Blade Stealth, qui obtient une nouvelle version 2020 qui améliore son écran et son GPU pour fournir des spécifications convaincantes à un prix encore énorme.

Le Blade Stealth 13 est désormais le premier ultrabook du marché à disposer dun écran de 13,3 pouces à 120 Hz, où les anciens modèles devaient se contenter décrans à 60 Hz. Cest un bon pas en avant et devrait permettre des taux de jeu et de réponse plus fluides.

Si les utilisateurs le souhaitent, ils pourront également passer à un écran avec capacité 4K et à un écran tactile, allant encore plus loin. Toutes les versions de lécran pourront également couvrir tout le spectre de couleurs sRGB, ce qui devrait constituer un superbe ensemble.

Le nouveau Blade Stealth est également devenu légèrement plus léger, mais pas par une marge que vous remarquerez nécessairement immédiatement, et reste tout aussi mince, à 15,3 mm. Un autre petit changement se présente sous la forme dune disposition de clavier légèrement repensée, ce qui le rend plus facile à utiliser par rapport à lannée dernière.

Il dispose également dune carte graphique mise à niveau, toujours essentielle pour un ordinateur portable de jeu, échangeant une GTX 1650 Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6 à bord, ce qui, selon Razer, devrait fournir un coup de pouce notable par rapport à la version précédente. Cest bienvenu, étant donné que le Blade Stealth de lannée dernière, bien que magnifique, ne correspondait pas tout à fait à son apparence avec les performances lors des jeux.

Des ajustements plus subtils ont été apportés à ses 16 Go de RAM, ce qui augmente légèrement la vitesse, tandis que le processeur a subi une mise à niveau de puissance qui devrait lui permettre daméliorer ses performances, bien que le chipset soit le même.

Le retour sans beaucoup de changement est ce joli design global, avec son métal élégant et subtil et heureusement le logo Razer non éclairé. Les lunettes sont encore une fois incroyablement petites.

Dans lensemble, il ressemble à lun des ordinateurs portables de jeu les plus recherchés sur le marché pour notre argent, une combinaison de conception élégante et de spécifications sous le capot, et cela reste un mélange loin dêtre bon marché.

Le 2020 Blade Stealth 13 commence à 1799,99 $, avec des fonctionnalités comme un écran 4K ajoutant encore à ce prix (200 $ supplémentaires, dans ce cas). Il est désormais disponible aux États-Unis et devrait bientôt arriver en Europe et en Asie.