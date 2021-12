Qualcomm 8Cx Gen 3 cible les ordinateurs portables 5G permanents de nouvelle génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Qualcomm a utilisé son Snapdragon Tech Summit pour révéler toute une série de nouveaux produits, couvrant les mobiles , les jeux et linformatique. Cest le dernier dentre eux, avec son chipset 8Cx Gen 3, où la société établit de nouvelles références pour son approche des propositions dordinateurs portables connectés en 5G en permanence.

Le fait est que 8Cx a toujours été quelque peu en désaccord avec Microsoft Windows, étant donné le manque de compatibilité entre les architectures x86 et ARM. Cela signifiait dans le passé que les produits avec Qualcomm à lintérieur navaient pas lensemble complet de clés pour accéder à des fonctionnalités de niveau Intel équivalentes - sans la possibilité dinstaller des fichiers exécutables complets, par exemple.

Cependant, Windows 11 apporte des changements qui pourraient faire de 8Cx Gen 3 une proposition beaucoup plus viable, principalement parce quavant la fin de 2021 - bien que nous commencions à penser que cela pourrait tomber au début de 2022 - Microsoft ajoutera la prise en charge dAndroid applications directement dans Windows 11. Et Qualcomm nest pas étranger à cela, il pourra donc se connecter de manière transparente.

Mais revenons un instant au 8Cx Gen 3. Quoi de neuf avec la troisième génération ? Eh bien, il sagit désormais dun processus de 5 nm, ce qui devrait renforcer davantage le potentiel de durée de vie de la batterie des appareils - quelque chose où Qualcomm a déjà excellé. La société va jusquà dire « prise en charge jusquà plusieurs jours dautonomie de la batterie », cest donc une confiance assurée en matière de longévité.

Ailleurs, le 8Cx Gen 3 apporterait jusquà 85% damélioration des performances par rapport à son prédécesseur, tandis que le GPU Adreno de Qualcomm bénéficie également dune augmentation de 60% par rapport à la dernière génération. Il existe également une prise en charge des panneaux 120 Hz en résolution Full HD.

Un autre grand jeu est la capacité de prendre en charge la 5G, avec les systèmes Snapdragon X55, X62 ou X65 5G Modem-RF de Qualcomm quil est possible dutiliser. Le dernier de ces derniers offre des vitesses allant jusquà 10 Gbit/s - les plus rapides du marché au moment de la rédaction, comme vous le trouverez sur la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 - en utilisant mmWave ou Sub-6GHz. Cela devrait permettre une connectivité ultra-rapide en déplacement, comme aucun autre fabricant ne peut actuellement offrir.

Et cest vraiment le jeu clé pour Qualcomm : tirer parti de ce quil fait le mieux comme moyen de tenter les utilisateurs potentiels. Donc, si lidée dune autonomie épique de la batterie et de vitesses 5G ultra-rapides en déplacement (il existe également une prise en charge du Wi-Fi 6E) éclipse le négatif dune compatibilité limitée dans Windows, alors 8Cx Gen 3 pourrait avoir un plus grand impact dans lordinateur portable lespace que ses prédécesseurs.

Les appareils seront lancés au premier trimestre 2022 avec 8Cx Gen 3 à lintérieur, alors attendez-vous à ce que le CES 2022 à Las Vegas soit une vitrine baromètre fiable des entreprises qui utiliseront la plate-forme - et dans quels appareils, car il y a une portée au-delà des seuls produits Windows ici .