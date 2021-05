Qualcomm présente les puces Snapdragon 7cx Gen 2 pour les Chromebooks et les PC Windows 10 moins chers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé le Snapdragon 7cx Gen 2, une nouvelle plate-forme pour les ordinateurs portables Windows 10 bas de gamme et les Chromebooks basés sur Chrome OS.

Comme avec dautres plates-formes PC Qualcomm telles que le 8cx, laccent est mis sur «toujours connecté». Mais Qualcomm semble se concentrer davantage sur le bas de gamme plutôt que sur le segment des performances à lheure actuelle. Il a été confirmé que Lenovo, partenaire de longue date des PC toujours connectés (ACPC), lancera cette année des appareils 7cx Gen 2.

Contrairement aux puces PC haut de gamme de Qualcomm, laccent nest pas mis sur la connectivité 5G, mais plutôt sur la 4G LTE. La plate-forme dispose dun traitement octa-core, avec huit cœurs de processeur Kryo 468 cadencés à 2,55 GHz, une unité graphique Adreno capable dune sortie 4K 60 Hz plus une imagerie dédiée et du matériel AI en plus de la prise en charge de 802.11ac 2,4 / 5 GHz et Bluetooth 5.0.

Comme pour les autres PC basés sur Snapdragon, la durée de vie de la batterie est un autre facteur clé, la société citant plus de 19 heures dutilisation continue à partir dune seule charge. Qualcomm cite des chiffres qui montrent quil est environ 60% plus efficace par watt quun processeur Intel équivalent (Intel Pentium N5030 en particulier), mais quil perd en performances sur les benchmarks PCMark 10 et 3DMark Night Raid.

Sur Chrome OS, sa performance est meilleure que ses puces concurrentes dans les benchmarks tels que Geekbench 5.

Le passage d Apple vers Apple Silicon - comme la technologie de Qualcomm basée sur les conceptions de processeurs ARM - a été une surprise en termes de performances que le M1 a pu afficher par rapport au Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm introduit en septembre dernier .

Et ce différentiel de performances devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, la plate-forme haut de gamme de nouvelle génération de Qualcomm ne pouvant apparemment pas non plus égaler lApple M1 - bien que cela reste fermement dans la colonne des spéculations pour le moment.

Avant l événement Microsoft Build , Qualcomm a également annoncé un kit de développement permettant aux développeurs daccéder plus facilement à un PC Windows 10 basé sur Snapdragon. Lidée derrière le petit PC de bureau est quil donne aux développeurs plus dopportunités de travailler sur des applications Windows 10 basées sur ARM. Lespoir de Microsoft et de Qualcomm est quen facilitant la création dapplications Windows 10 basées sur ARM, les développeurs seront plus enclins à les créer à lavenir.

Zoom a été annoncé dans lannonce comme sétant engagé à proposer une application Windows 10 pour PC basée sur les technologies ARM telles que Snapdragon. Mais la vitesse à laquelle les créateurs dapplications comme Zoom créent des applications pour Windows sur des appareils ARM contraste avec ceux qui créent des applications basées sur ARM pour les Mac Apple Silicon.

Bien que les Mac Apple Silicon naient que quelques mois, Zoom a été beaucoup plus rapide pour sortir des blocs lorsquil sagissait de créer une application native pour cette plate-forme.

Écrit par Dan Grabham.