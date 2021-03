La puce PC Snapdragon de nouvelle génération de Qualcomm améliorera son jeu pour rivaliser avec Apple Silicon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les plates-formes PC de Qualcomm ont été généralement médiocres en termes de performances et dexpérience utilisateur jusquà présent - mais le géant des puces espère que cela changera avec les premiers tests de la plate-forme WoS de nouvelle génération (Windows sur la plate-forme Snapdragon) pour ce à quoi Qualcomm fait référence. en tant quACPC - PC toujours connectés avec 5G .

Une partie des problèmes de performances des anciennes plates-formes de Qualcomm était liée à la prise en charge inégale des applications de Windows 10 sur Snapdragon, mais avec les puces M1 dApple ayant montré des performances incroyables à partir de silicium similaire à base dARM, Qualcomm saura quil doit améliorer son jeu.

Nous savons depuis un certain temps que la plate-forme PC Snapdragon de nouvelle génération est connue sous le nom de SC8280 en interne, mais maintenant de nouveaux détails sont apparus via le fiable Richard Quandt de WinFuture qui suggère que la plate-forme est conçue pour des performances hors-tout et sera disponible. en deux versions.

Une version - vraisemblablement la version supérieure - de la nouvelle plate-forme semble avoir quatre cœurs dits «or +» cadencés à 2,7 GHz et quatre cœurs «or» cadencés à 2,43 GHz. Tous sont conçus pour des performances plutôt que pour une efficacité énergétique (donc pas de cœurs économes en énergie).

Avec les ordinateurs portables M1 dApple ayant une autonomie de 15 à 20 heures, Qualcomm est peut-être prêt à réduire la durée de vie de la batterie de ses efforts précédents de 20 à 25 heures afin de rivaliser sur le front des performances.

La nouvelle plate-forme pourrait utiliser les graphiques Adreno 690 existants du Snapdragon 8cx Gen 2, la puce PC Snapdragon haut de gamme actuelle.

Il ny a pas de détails sur le moment où nous pourrions obtenir des PC basés sur la nouvelle plate-forme, mais ils émergeront sûrement plus tard en 2021 - 8cx Gen 2 est apparu en septembre de lannée dernière .

Écrit par Dan Grabham.