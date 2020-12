Qualcomm affirme que le lancement de M1 dApple valide sa décision précoce de se lancer dans les PC ARM

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm affirme que son introduction sur les PC Windows basés sur Snapdragon a reçu une "validation plus large" par lintroduction par Apple des Mac basés sur M1. Les deux plates-formes sont basées sur les technologies ARM, les mêmes que les smartphones et iPad.

Sexprimant lors dune table ronde lors de son sommet virtuel Snapdragon , le président de Qualcomm, Cristiano Amon, a salué la décision dApple, mais a fait attention à ne pas être trop enthousiaste à propos de ce qui est effectivement un rival du produit de son entreprise.

Amon a déclaré que Qualcomm "a investi tôt sur Windows sur Snapdragon et nous avons entrepris un voyage pour construire cet écosystème avec Microsoft. Et je pense que ce que nous avons vu au cours du mois dernier est une validation plus large que cétait le bon pari.

"Et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Et je pense quen général, nous voulons seulement voir une accélération de cette transition du segment PC."

Alex Katouzian, vice-président senior de la société mobile, a indiqué que les plates-formes étroitement intégrées sont clairement lavenir du PC: "Le thème de ce dont nous parlons depuis deux ou trois ans est exactement le même que celui Apple a apporté à la table.

"Le fait quune solution intégrée peut apporter des fonctionnalités indispensables au PC en termes dévolutivité de la caméra, la qualité de laudio, la fonctionnalité AI pour aider plusieurs fonctions différentes qui existent dans le PC. Longue durée de vie de la batterie, portabilité , connectivité, sécurité - tous ces aspects sont ce que nous avons proposé et ce que nous avons promu avec Microsoft en tant que partenaire a été validé.

"Et je pense, vous savez, que la gamme de nos produits de bons, meilleurs, meilleurs que nous avons également poussé sur le marché et que nous travaillons avec nos partenaires OEM et nos partenaires de lécosystème pour établir va devenir de plus en plus forte à mesure que nous Avance."

Bien sûr, alors que Qualcomm et Apple sont rivaux dans lespace PC, Qualcomm fournit les modems 5G pour la série iPhone 12.

Écrit par Dan Grabham.