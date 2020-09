Le Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm devrait alimenter une prochaine série de PC 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de l IFA 2020, Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8cx gen 2 - la deuxième génération de sa plate-forme de performance pour les ordinateurs portables Windows fins et légers. Comme pour les autres processeurs mobiles, il est basé sur les mêmes technologies Arm qui alimentent nos téléphones et tablettes, il est donc «toujours connecté» comme un téléphone.

Acer vient également dannoncer le Spin 7 - le premier ordinateur portable avec la plate-forme. Acer affirme que le nouvel ordinateur portable offrira environ 24 heures dautonomie, soit le niveau que nous attendons de la plupart des ordinateurs portables 8cx gen 2. La plate-forme prendra également en charge deux écrans 4K, le Wi-Fi 6 et des caméras jusquà 32 mégapixels avec HDR.

Lorsque Qualcomm a annoncé pour la première fois la première génération du 8cx fin 2018, laccent était mis sur les performances. Maintenant, les choses ont changé et laccent est mis sur lintégration de la 5G à plus dordinateurs portables. Il y a déjà eu des annonces de PC 5G , mais cette nouvelle plate-forme devrait ouvrir les vannes.

En plus de la 5G sub-6Ghz moyenne bande trouvée en Europe et aux États-Unis, la plate-forme prend également en charge la variante plus rapide mmWave de la 5G, qui est actuellement en cours de déploiement aux États-Unis et arrivera en Europe dans un proche avenir.

Qualcomm voit évidemment que la 5G dans les ordinateurs portables pourrait lui donner un avantage sur Intel, qui a annoncé hier les processeurs Core de 11e génération. Intel a annoncé son intention de sassocier à MediaTek pour proposer des ordinateurs portables 5G tp de nouvelle génération, mais aucune annonce de produit na encore été faite.

Écrit par Dan Grabham.