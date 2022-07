Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ce n'est pas un secret, acheter une carte graphique à un prix raisonnable a longtemps été presque impossible. Ce Prime Day, cependant, il y a des offres à faire.

Nous avons repéré des cartes graphiques Gigabyte haut de gamme qui se vendent à un prix proche de leur PDSF d'origine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois à peine.

Les cartes proposées sont la Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Vision OC et la Gigabyte RTX 3080 Gaming OC.

La première offre 12 Go de mémoire GDDR6X, une vitesse d'horloge de 1710 MHz et un refroidisseur WindForce à triple ventilateur.

Il est proposé dans une jolie couleur blanche et sera parfait dans un PC de couleur claire.

Le second opte pour un look noir plus traditionnel, avec également le refroidisseur à triple ventilateur pour assurer la fluidité des opérations.

Le 3080 Gaming OC offre 10 Go de GDDR6X et une horloge de 1800 MHz. Il arbore un logo illuminé pour plus de style.

Pourquoi le Corsair One i300 pourrait bien être le PC de jeu compact idéal. Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Ce PC démontre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une plateforme énorme pour obtenir de bonnes performances lors des jeux, et nous en sommes ravis.

Gigabyte RTX 3080 Gaming OC - seulement £779.99 Il est rare de voir une RTX 3080 à un prix aussi raisonnable, cette version Gigabyte Gaming OC peut être achetée pour seulement £779.99. Voir l'offre

Écrit par Luke Baker.