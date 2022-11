Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous devez retirer la pâte thermique de votre CPU. Vous cherchez peut-être à le mettre à niveau pour passer à un modèle plus récent ou vous voulez simplement changer le refroidisseur de votre CPU pour obtenir de meilleures performances.

Si votre PC de jeu est un peu chaud, changer le refroidisseur ou simplement remplacer la pâte thermique peut suffire à faire baisser un peu la température et améliorer les choses.

Heureusement, c'est assez facile à faire sans trop de tracas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Qu'est-ce que la pâte thermique ?

squirrel_widget_12861163

Si vous ne le savez pas encore, la pâte thermique est un matériau conducteur qui se trouve entre le processeur et le refroidisseur/le dissipateur thermique de votre carte mère. Il y a de minuscules pores microscopiques sur ces métaux qui s'assoient ensemble et ces espaces peuvent conduire à un mauvais transfert de chaleur qui peut faire chauffer votre CPU.

La pâte thermique comble ces espaces et assure un meilleur contact entre les deux surfaces, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur et un meilleur refroidissement.

Lorsque vous retirez le refroidisseur de votre CPU, vous verrez probablement un matériau gris sur la surface de votre CPU et sur le dissipateur thermique du refroidisseur. Avec le temps, cette pâte thermique peut s'encroûter et devenir moins efficace. Si elle n'a pas été appliquée correctement au départ, certaines zones du processeur peuvent ne pas être couvertes efficacement.

Razr 2022, PGA Tour 2K23, et plus - Pocket-lint Podcast ep. 173 Par Rik Henderson · 28 Octobre 2022 · Cette semaine, nous discutons du Razr 2022, examinons le dernier iPad et discutons avec HB Studios de PGA Tour 2K23.

Idéalement, toute la surface de l'unité centrale doit être recouverte d'une fine couche de pâte thermique pour assurer un bon contact et une bonne conductivité. Il est donc utile de retirer et de réappliquer la pâte thermique.

Comment retirer la pâte thermique et nettoyer votre CPU

Une fois le refroidisseur du CPU retiré, vous pouvez nettoyer la pâte thermique. J'espère que cela va sans dire, mais n'essayez pas de faire cela avec la machine branchée ou allumée.

Nous vous recommandons également d'utiliser un bracelet antistatique ou un tapis de mise à la terre ESD pour vous assurer que vous êtes correctement mis à la terre et que vous ne risquez pas de griller accidentellement des composants en essayant de réaliser ce processus.

Pour nettoyer votre CPU et retirer la pâte thermique, vous aurez besoin d'un chiffon en microfibres et d'alcool à friction ou de lingettes spéciales.

Nous trouvons ces lingettes plus faciles à utiliser car elles sont prêtes à l'emploi avec la bonne quantité d'alcool et peuvent être utilisées pour retirer rapidement et facilement la pâte thermique de votre CPU et de votre refroidisseur.

squirrel_widget_12861156

Vous aurez également besoin d'une nouvelle pâte thermique pour remplacer celle que vous avez retirée, que vous réutilisiez le même refroidisseur ou que vous en utilisiez un nouveau. Cependant, certains refroidisseurs sont livrés avec de la pâte thermique pré-appliquée, auquel cas tout ira bien.

Suivez ces étapes pour commencer :

Attachez la sangle antistatique à vous-même et à un point de mise à la terre. Dévissez le refroidisseur/le dissipateur thermique du processeur et détachez tous les câbles qui pourraient vous gêner. Mettez les vis de côté et retirez le refroidisseur avec précaution. Utilisez les lingettes de pâte thermique pour enlever toute la pâte que vous pouvez. Répétez ce processus avec le refroidisseur/le dissipateur thermique.

Appliquez de la nouvelle pâte thermique

Si vous nettoyez la pâte thermique de votre CPU pour la remplacer par une nouvelle pâte, c'est le moment de le faire.

L'application de la pâte thermique est un art sur lequel les gens sur internet aiment se disputer.

Il est recommandé d'en appliquer une quantité de la taille d'un petit pois au milieu, mais il faut aussi que la quantité de pâte soit suffisante pour que toute la surface soit couverte lorsque vous appliquez le dissipateur thermique.

D'un autre côté, une quantité trop importante de pâte thermique aura un impact négatif sur les performances de refroidissement. Il s'agit donc d'un équilibre délicat : mettez-en un peu, puis mettez le refroidisseur en place. Il est utile de l'enlever à nouveau et d'examiner la couverture. Si vous en êtes satisfait, vous pouvez alors le remettre en place et le fixer avec les vis à oreilles.

Écrit par Adrian Willings.