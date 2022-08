Comment vérifier les spécifications d'un PC : Trouvez les spécifications complètes de votre ordinateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous ne connaissez peut-être pas les spécifications exactes de votre ordinateur. Si vous avez acheté un ordinateur portable ou un PC préfabriqué, les spécifications ne sont pas forcément au premier plan de vos préoccupations.

Il peut être utile de connaître les spécifications de votre ordinateur pour savoir si vous envisagez d'installer une application spécifique ou de mettre à niveau certaines pièces. Nous avons déjà écrit sur les pièces que vous devriez mettre à niveau en premier, ainsi que sur la façon de mettre à niveau votre processeur et votre mémoire vive, mais peut-être avez-vous simplement besoin de savoir ce que vous envisagez d'acheter.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de découvrir les spécifications de votre PC sans l'ouvrir et sans regarder le matériel réel.

Il existe plusieurs façons de trouver les spécifications de votre PC en quelques clics dans Windows. Vous pouvez obtenir beaucoup d'informations très rapidement sans même télécharger de logiciel supplémentaire.

Dans Windows 10 et Windows 11, vous pouvez accéder à quelques détails rapides, notamment le processeur que vous utilisez, la quantité de RAM installée, la version de Windows, etc. Pour ce faire :

Cliquez sur le bouton de démarrage ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier. Tapez about Cliquez sur "À propos de votre PC" sous l'option des paramètres système qui s'affiche.

À partir de là, vous pouvez voir d'un coup d'œil une grande partie de ce que vous devez savoir.

Il ne s'agit que des spécifications de base de votre ordinateur, mais vous pouvez non seulement les voir d'un coup d'œil ici, mais aussi les copier en cliquant sur le bouton de cette application si vous en avez besoin pour le dépannage.

Windows vous offre également un autre moyen facile de voir les spécifications de votre PC. Cette méthode vous donne également plus de détails, notamment des informations sur votre carte graphique et les périphériques connectés (souris, clavier, etc.).

Vous pouvez accéder à ces informations via l'outil de diagnostic DirectX. DirectX est une technologie intelligente qui permet aux différents composants de votre ordinateur de communiquer entre eux afin de fonctionner efficacement. DirectX est essentiel pour les jeux sur PC, mais c'est aussi un élément important du fonctionnement de votre machine.

L'outil de diagnostic DirectX (alias dxdiag) est généralement utilisé pour trouver des problèmes ou signaler des problèmes. Mais vous pouvez également l'utiliser pour connaître les spécifications de votre PC en toute simplicité. Voici comment procéder :

Cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier. Tapez dxdiag Cliquez sur l'icône qui indique "dxdiag run command". Laissez-le s'exécuter et vérifiez les résultats

Les spécifications de votre système sont ensuite divisées en différentes sections. Les spécifications de base de votre machine sont affichées sur la page principale, mais vous pouvez également cliquer sur l'onglet "affichage" en haut pour voir votre carte graphique et cliquer sur "son" et "entrée" pour en savoir plus sur les périphériques connectés importants.

Cet outil peut être utilisé pour toutes sortes de choses, y compris pour découvrir la version du BIOS de votre PC. En bas de l'application, il y a un bouton marqué "enregistrer toutes les informations". Si vous cliquez dessus, toutes les données sont enregistrées dans un document texte. Vous pouvez alors voir tout cela d'un seul coup d'œil.

Si vous possédez une carte graphique Nvidia, il y a de fortes chances que vous ayez téléchargé GeForce Experience, surtout si vous avez mis à jour vos pilotes graphiques ou si vous avez simplement essayé de régler votre PC de jeu pour obtenir plus de FPS et une expérience plus fluide.

GeForce Experience est un outil formidable pour faire toutes sortes de choses, notamment capturer des séquences de jeu à utiliser sur YouTube ou à diffuser sur Twitch. Mais il vous permet également de mettre facilement à jour vos pilotes graphiques et de faire d'autres choses comme découvrir les spécifications de votre PC.

Pour voir vos spécifications, ouvrez GeForce Experience en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône dans votre barre des tâches et en cliquant pour l'ouvrir ou en la trouvant dans la liste des applications du menu Démarrer. Ensuite, allez sur l'onglet "général". À partir de là, vous devriez voir les spécifications de votre PC répertoriées sous "My Rig" sur le côté droit de l'application.

Cela vous montrera votre carte graphique actuelle, votre processeur, votre RAM et la version du pilote, ainsi que la résolution de votre écran.

Écrit par Adrian Willings.