Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le lag peut vraiment gâcher votre plaisir. Différentes choses peuvent ralentir votre machine, provoquer des bégaiements ou, plus généralement, gâcher votre expérience. Trouver la cause et la raison de ce problème peut être difficile, mais nous sommes là pour vous aider.

Alors, si votre PC est lent pendant vos sessions de jeu, lisez ce qui suit et découvrez les différentes façons de diagnostiquer le problème et les solutions possibles.

Si vous jouez sur un PC plus ancien que vous possédez depuis un certain temps ou si vous poussez votre PC à ses limites, il se peut que vous rencontriez un problème d'accélération thermique.

Cela se produit lorsque les composants sont trop chauds sous charge et se rapprochent de la température de fonctionnement maximale. Les composants du PC réduisent alors intelligemment leurs performances pour tenir compte de l'augmentation de la température, ce qui devrait permettre de réduire progressivement la température avant que la puissance ne puisse être augmentée.

L'étranglement thermique est l'une des causes potentielles de ce que les joueurs de PC considèrent comme du lag - la sensation qu'un jeu ne fonctionne pas de manière fluide ou qu'il y a une chute soudaine des FPS dans le jeu.

Il existe plusieurs façons de vérifier la température de votre processeur et de votre carte graphique avec une relative facilité. Grâce à ces outils et techniques, vous serez en mesure de déterminer si votre PC est trop chaud.

Si c'est le cas, il y a des choses que vous pouvez faire. Le simple fait de nettoyer les ventilateurs et les filtres à poussière peut aider, tout comme le fait d'ouvrir une fenêtre dans une pièce chaude sans ventilation ou de déplacer votre PC dans un espace plus ouvert où il peut facilement respirer. Le remplacement de la pâte thermique est une méthode plus radicale, mais vous pouvez aussi simplement augmenter la vitesse du ventilateur de votre PC.

Parfois, le décalage (ou la sensation de décalage) n'a rien à voir avec les problèmes de votre PC mais est plutôt dû à la vitesse de votre connexion Internet. Une connexion Internet lente et des pings élevés peuvent provoquer des expériences de jeu inconfortables dans les jeux multijoueurs.

Des outils tels que SpeedTest peuvent vous donner une idée de votre vitesse Internet actuelle et vous montrer à la fois le ping et la vitesse de téléchargement en amont, mais ils ne résoudront peut-être pas le problème.

Si vous remarquez des baisses de votre vitesse Internet et qu'elle ne correspond pas à ce que votre FAI devrait fournir, il peut s'agir d'un problème de signal ou de matériel. La mise à niveau de votre réseau domestique peut contribuer à atténuer les problèmes. Par exemple, si vous utilisez une connexion sans fil, essayez de passer à une connexion Ethernet pour votre PC de jeu. L'utilisation d'un câble Ethernet garantit une connexion plus solide et plus fiable et des performances généralement meilleures.

Si vous ne pouvez pas le faire, envisagez de passer au Wi-Fi 6 ou à un réseau maillé pour une meilleure couverture.

Ce n'est pas parce que votre jeu est la seule chose à laquelle vous jouez que votre PC n'est pas occupé à faire d'autres choses. Il peut arriver que votre machine exécute d'autres applications en arrière-plan qui consomment de la puissance de traitement et provoquent le décalage.

Si vous avez remarqué un problème, appuyez simultanément sur les touches CTRL+SHIFT+ESC pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Vous pourrez alors voir les processus en cours d'exécution et ce qui utilise le plus de puissance de traitement.

Cela inclut l'affichage des applications qui utilisent actuellement le GPU, le CPU et la RAM. Évidemment, si un autre élément de la liste, autre que votre jeu, utilise un pourcentage élevé de l'un de ces éléments pendant que vous jouez, c'est probablement une partie de la cause. Faites un clic droit sur le processus incriminé et cliquez sur Terminer la tâche.

Si vous trouvez une application qui fait cela régulièrement et qu'elle n'est pas essentielle à votre jeu sur PC, pensez à la désinstaller. Il suffit d'appuyer sur la touche Démarrer de Windows et de taper "Ajouter, supprimer ou supprimer des programmes", puis de trouver et de désinstaller l'application.

S'il s'agit d'une application que vous utilisez régulièrement mais dont vous n'avez pas besoin en permanence, cliquez sur l'onglet Démarrage du Gestionnaire des tâches, trouvez l'application et faites un clic droit pour la désactiver. Cela l'empêchera de se charger à chaque fois que Windows démarre.

Parfois, le décalage peut être causé par des problèmes avec vos pilotes graphiques ou des conflits avec d'autres pilotes sur votre système.

Nous avons déjà expliqué comment mettre à jour les pilotes Nvidia et les installer proprement pour obtenir les meilleurs résultats, ainsi que des conseils et des astuces pour améliorer les performances du PC. Parfois, il suffit de télécharger les derniers pilotes graphiques pour résoudre le problème de décalage. Si vous ne l'avez pas fait depuis un certain temps et que vous essayez de jouer aux derniers jeux, cela peut être une partie du problème.

Lespilotes Game Ready de Nvidia sont conçus pour vous permettre d'obtenir les meilleures performances lorsque vous jouez. Les pilotes sont testés de manière approfondie sur toutes sortes de matériel de jeu et optimisés pour les derniers jeux. Suivez donc les étapes pour installer proprement de nouveaux pilotes et voyez si cela vous aide à résoudre votre problème de décalage.

Croyez-le ou non, il arrive parfois que ce soit simplement vos paramètres de jeu qui causent des problèmes. Dans certains jeux, une limite d'images est définie, ce qui restreint le nombre maximal d'images par seconde. Si la fonction v-sync est activée, elle peut également limiter votre nombre maximal d'images par seconde et perturber vos sessions de jeu. Vérifiez les paramètres graphiques du jeu pour voir si une limite de fréquence d'images est appliquée.

D'autres paramètres peuvent également contribuer à améliorer les performances. Certains jeux sont tout simplement trop intensifs, même pour le matériel de jeu haut de gamme. Cyberpunk 2077 était particulièrement éprouvant lors de son lancement et, bien qu'il soit magnifique, il ne fonctionnait pas très bien lorsque les graphismes étaient au maximum. Parfois, il suffit de baisser les paramètres graphiques pour résoudre des problèmes qui peuvent ressembler à du lag mais qui ne sont souvent que des baisses de fréquence d'images.

Vous pouvez également activer des paramètres tels que le DLSS (Deep Learning Super Sampling), qui permet d'améliorer les performances en utilisant l'IA pour augmenter intelligemment la qualité de vos graphiques tout en demandant moins de puissance de traitement à votre GPU. Il existe des alternatives à DLSS, comme AMD FidelityFX Super Resolution et Intel Xe Super Sampling, mais nous avons trouvé que DLSS était le plus fiable jusqu'à présent.

Si vous avez un système vieillissant avec lequel vous jouez depuis un certain temps, il est fort probable que vous ayez déjà mis à niveau votre carte graphique. Le GPU est l'un des éléments les plus faciles à mettre à niveau, mais le faire sans tenir compte des autres composants peut causer des problèmes. L'un d'entre eux est un goulot d'étranglement du système. Cela peut se produire lorsqu'une partie est particulièrement puissante mais que les autres ne le sont pas. Si vous jouez à des jeux avec un processeur Intel Core i3 et une RTX 3090 Ti, vous avez peut-être déjà ce problème.

Envisagez de mettre à niveau votre processeur et d'ajouter de la RAM supplémentaire dans votre système pour améliorer les performances globales du système et améliorer votre machine sans la remplacer entièrement.

Si vous jouez sur un ordinateur portable, il faut savoir que de nombreux ordinateurs portables modernes, fins et légers, doivent être branchés sur une alimentation électrique pour fonctionner correctement. La technologie Advanced Optimus de Nvidia est conçue pour optimiser l'autonomie de la batterie, mais au détriment des performances.

Pourquoi la technologie DLSS de Nvidia est parfaite pour des performances et une efficacité accrues ? Par Pocket-lint International Promotion · 13 Peut 2022

Vous ne pouvez donc pas simplement jouer à des titres triple A sans alimentation et espérer une expérience fluide avec des FPS élevés. Branchez votre ordinateur portable et vous verrez une amélioration notable des FPS et de votre expérience globale.

Écrit par Adrian Willings.