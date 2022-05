Intel dévoile le premier processeur 16 cœurs pour ordinateur portable - CPU Intel HX 12e génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a révélé une extension de sa série H de processeurs Alder Lake de 12e génération sous la forme de la gamme HX.

Au cours de l'événement Intel Vision de la société, elle a révélé de nouveaux processeurs construits spécifiquement pour les professionnels et les amateurs de jeux.

La gamme de processeurs HX est conçue dans l'optique de " performances mobiles inégalées ". À cette fin, Intel a développé le premier processeur 16 cœurs pour ordinateur portable au monde, avec la même combinaison de huit cœurs de performance et de huit cœurs d'efficacité que sur ses processeurs pour ordinateurs de bureau.

Le HX est conçu avec une bande passante supplémentaire pour plus d'E/S sur les ordinateurs portables. Cela signifie que vous pourrez mettre la main sur des ordinateurs portables équipés de quatre disques SSD NVMe. Il est conçu pour être à l'épreuve du temps et fonctionnera donc avec les cartes graphiques PCIe gen 5, mais prendra également en charge les SSD NVMe gen 5.

Comme si cela n'était pas assez excitant, la gamme HX sera également capable d'exécuter plus de mémoire. Vous pourrez avoir jusqu'à deux modules DIMM par canal et jusqu'à 128 Go de RAM DDR5 dans un ordinateur portable fin et portable.

La série HX est spécifiquement débloquée pour l'overclocking et Intel affirme que c'est idéal pour les jeux mais aussi pour les charges de travail "critiques". Un logiciel d'overclocking mis à jour vous permettra de tirer le meilleur parti de votre machine. De plus, HX fonctionne avec l'overclocking XMP 3.0 pour la RAM DDR5. Vous pouvez donc vous attendre à des performances améliorées dans plusieurs domaines.

Tout cela représente une augmentation de 64 % des performances si l'on compare le Core i9-12900HX à la génération précédente, le i9-11980HK. Ce qui, dans le monde réel, équivaut à la promesse d'atteindre 149 FPS dans Forza Horizon 5, 151 FPS dans Hitman 3, 114 FPS dans Total War : Warhammer III et plus encore.

Vos marques préférées proposent un mélange d'ordinateurs portables de jeux et de stations de travail équipés de ces derniers processeurs HX. Ceux-ci seront combinés avec les graphiques discrets d'Intel, y compris les graphiques Intel Arc.

Écrit par Adrian Willings.