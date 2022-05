Quelles parties de votre PC de jeu devez-vous mettre à niveau en premier ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'un des avantages de posséder un PC est la facilité avec laquelle il est possible de mettre à niveau les composants lorsqu'ils commencent à être dépassés.

Le problème est que, comme presque tous les composants de votre PC sont modulaires et peuvent être mis à niveau, il peut être difficile de savoir ce que vous devez mettre à niveau en premier.

La réponse varie bien sûr d'un système à l'autre et il n'y a pas de réponse unique et correcte pour tout le monde. Mais, avec l'aide de ce guide, vous devriez avoir une bien meilleure idée de par où commencer.

Examinons donc les options qui s'offrent à nous et les avantages et inconvénients potentiels de la mise à niveau de chacune d'entre elles.

Une mise à niveau du stockage n'est pas la chose la plus séduisante au monde, elle n'est certainement pas aussi excitante qu'une carte graphique et il y a généralement moins de lumières RVB flashy qu'avec une mise à niveau de la mémoire.

Malgré cela, si vous utilisez toujours un disque dur de la vieille école dans votre système, une mise à niveau vers un SSD est sans aucun doute l'amélioration des performances la plus immédiatement perceptible que vous puissiez faire. Le démarrage de Windows sera presque immédiat, et tout ce que vous faites sur votre ordinateur sera plus rapide et plus réactif. De plus, si vous utilisez un petit SSD pour Windows uniquement, associé à votre disque dur existant pour le stockage de fichiers plus importants, c'est l'une des mises à niveau les moins chères que vous puissiez faire.

Cependant, de nos jours, beaucoup d'entre nous ont déjà au moins un SSD SATA dans leurs systèmes. Alors, faut-il passer de SATA à NVMe pour obtenir plus de performances ?

La réponse à cette question n'est pas aussi tranchée. Les SSD NVMe présentent de nombreux avantages, notamment en matière de productivité et de création de contenu, mais pour les jeux en particulier, nous doutons que vous remarquiez une grande différence. Cela dit, l'écart de prix entre SATA et NVMe se réduit de jour en jour, et le processus d'installation est également beaucoup plus facile, sans avoir à se soucier des fils. Donc, si vous avez besoin d'un stockage supplémentaire, la différence de prix en vaut probablement la peine.

Une mise à niveau de la mémoire a tendance à figurer en haut de la liste des priorités pour un grand nombre de joueurs sur PC. Cependant, à moins que vous n'utilisiez de la RAM de très faible capacité, votre argent est souvent mieux dépensé ailleurs.

Pour les jeux, 16 Go de RAM suffisent généralement à assurer le bon déroulement des opérations. Plus ne fait jamais de mal, mais c'est une mise à niveau coûteuse qui ne vous donnera pas souvent les résultats immédiats que vous espérez. En ce qui concerne les performances, nous ne vous recommandons de mettre à niveau votre RAM que si vous savez que vous manquez fréquemment de mémoire système. Si votre système s'arrête lorsque vous avez trop d'onglets Chrome ouverts, cela pourrait bien être le cas.

D'un autre côté, c'est l'une des mises à niveau les plus faciles à installer, donc si vous appréhendez de démonter votre précieuse plate-forme de jeu, cela pourrait bien être un bon point de départ. C'est aussi un moyen très simple d'améliorer l'esthétique de votre PC. Une mémoire à circuit imprimé nu peut facilement donner à un système un aspect bas de gamme et il existe une pléthore d'options de mémoire RVB éblouissantes parmi lesquelles choisir.

Cette carte n'a pas besoin d'être présentée, elle est déjà au sommet de la liste de Noël, de la liste d'anniversaire et de toutes les autres listes que vous pouvez imaginer de tous les joueurs de PC.

En effet, le choix de votre carte graphique est le facteur le plus important en matière de performances de jeu. Une meilleure carte vous donne essentiellement la possibilité d'exécuter des fréquences d'images plus élevées, des résolutions supérieures et des paramètres graphiques plus intensifs.

Les inconvénients de la mise à niveau de votre carte graphique sont également assez évidents. Outre le manque de disponibilité en stock, cette mise à niveau est coûteuse. Si vous passez à une classe de performance beaucoup plus élevée, vous devrez peut-être mettre à niveau votre alimentation, ce qui augmente encore le coût.

Si le GPU est le composant le plus important pour les performances de jeu, le CPU n'est pas loin derrière. Ces deux composants doivent fonctionner en tandem pour créer l'expérience de jeu la plus optimale.

Une carte graphique très haut de gamme, associée à un processeur ancien et peu performant, entraînera des goulots d'étranglement. Cela signifie que la carte graphique est incapable de fonctionner à son plein potentiel, car les tâches basées sur le CPU ne peuvent pas suivre le GPU.

Par conséquent, si vous prévoyez une mise à niveau graphique massive, vous devez absolument vous demander si le CPU doit être mis à jour en conséquence.

En théorie, une mise à niveau du CPU est une tâche assez simple, mais la réalité est souvent beaucoup plus compliquée. Un nouveau processeur nécessite souvent une nouvelle carte mère pour fonctionner correctement, même si le même type de socket est utilisé. Lorsqu'il s'agit de remplacer à la fois le processeur et la carte mère, vous construisez essentiellement un nouveau PC. C'est parfois nécessaire, mais cela commence à entrer dans une catégorie différente de celle des autres mises à niveau relativement simples de notre liste.

Si vous remarquez que votre système chauffe ou qu'il est beaucoup plus bruyant que vous ne le souhaitez, une mise à niveau du refroidissement pourrait être la solution.

Cependant, si votre système fonctionne déjà à des températures décentes, il est peu probable qu'une simple mise à niveau du refroidisseur vous permette d'augmenter vos performances. L'exception est qu'un refroidisseur plus puissant offre une plus grande marge de manœuvre pour l'overclocking, si vous souhaitez l'explorer.

Un bon refroidisseur peut également faire des merveilles pour l'aspect général de votre PC. Il existe de nombreuses options avec des éclairages fantaisistes et même certaines avec des écrans intégrés, ce qui vous permet d'afficher des informations sur le système, des mèmes ou tout ce qui vous fait plaisir, au cœur même de votre installation.

Une alimentation n'est généralement mise à niveau qu'avec l'ajout d'un composant plus gourmand en énergie, comme une nouvelle carte graphique, ou lorsque l'ancienne est défectueuse.

Il est important d'en avoir une bonne car tout votre système en dépend, mais nous admettons que ce n'est pas la mise à niveau la plus excitante.

Il y a quelques exceptions, cependant, l'unité d'alimentation Corsair illustrée ici a un ventilateur RGB pour ajouter un peu de flair à un composant autrement assez banal.

Enfin, il y a toujours la possibilité d'améliorer l'apparence de votre PC. Cela n'affectera pas les performances, malgré ce que certaines campagnes de marketing ambitieuses pourraient vous dire, mais il y a quelque chose à dire sur le fait d'avoir un système qui a l'air aussi bon qu'il joue.

Un nouveau boîtier aura le plus grand impact visuel, mais c'est aussi celui qui prend le plus de temps à installer. Les ventilateurs RVB sont un ajout facile qui ne vous ruinera pas et qui peut vraiment transformer l'apparence d'un système.

De nos jours, il n'y a pas de limite aux options en matière d'esthétique du PC - des prolongateurs de câbles tressés aux accessoires d'éclairage RVB dynamiques, le monde est à vous.

Écrit par Luke Baker.