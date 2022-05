AMD travaille sur des ordinateurs portables de jeu extrême pour 2023 avec un nouveau CPU "Dragon Range".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble qu'AMD vise le marché des ordinateurs portables de jeu extrême en 2023. Auparavant, la société a connu un certain succès dans l'arène des ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme et a réussi à fournir des machines joliment compactes avec beaucoup de puissance.

Aujourd'hui, AMD a déclaré qu'elle travaillait sur un nouveau processeur mobile dont le nom de code est "Dragon Range".

L'objectif de ce CPU est de créer une machine qui offre le "summum des performances de jeu". Dragon Range devrait avoir le plus grand nombre de cœurs et de fils jamais atteint pour un processeur de jeu mobile et promet d'offrir la productivité la plus rapide pour les créateurs.

Plutôt que de s'adresser à des ordinateurs portables fins et légers, ce processeur sera destiné à l'extrémité de l'espace des ordinateurs portables de jeu. Cela signifie que les ordinateurs portables équipés de ces CPU "existeront en grande partie dans l'espace où les ordinateurs portables de jeu sont branchés la majorité du temps", selon Robert Hallock, directeur du marketing technique d'AMD.

Cela inclut les ordinateurs portables plus épais d'au moins 20 mm et ceux qui se concentrent sur les performances plutôt que sur l'efficacité énergétique. Cela ne signifie pas pour autant qu'AMD abandonnera complètement l'efficacité. Hallock a poursuivi en déclarant que les machines seront "... plus efficaces en termes de consommation d'énergie que les autres ordinateurs portables dans cette période de concurrence".

Au-delà de cela, nous n'en savons pas beaucoup plus à ce stade. Il convient toutefois de noter qu'une ligne de processeurs " Phoneix " est également prévue pour les ordinateurs portables légers et fins à la même période.

Écrit par Adrian Willings.