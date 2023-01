La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti promet des performances trois fois supérieures à celles de la 3090 Ti

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au cours du CES 2023, Nvidia a dévoilé la GeForce RTX 4070 Ti, le dernier né de sa série 40 de GPU de bureau.

Des rumeurs ont circulé pendant un certain temps, suggérant que Nvidia prévoyait de rebaptiser sa carte graphique RTX 4080 de 12 Go "non lancée" en une nouvelle carte et il semble que ce soit maintenant le cas.

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti rejoint les cartes graphiques phares actuelles RTX 4090 et 4080 dans la gamme. On dit que c'est une carte haut de gamme avec jusqu'à 40 TFLOPs de performance de calcul, 7680 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X cadencée à 21 Gbps. Le tout est proposé à un prix de détail de 799 $/£799.

Cependant, la RTX 4070 Ti ne devrait être disponible qu'en tant que carte partenaire, sans qu'aucune Founder's Edition ne soit proposée directement par Nvidia. Les prix peuvent donc varier.

Comme les autres GPU de la série RTX 40, la RTX 4070 Ti dispose du Shader Execution Reordering (SER) pour optimiser la charge de travail graphique ainsi que de l'accès au DLSS 3. Vous devriez donc constater une amélioration des performances si vous passez même du haut de gamme de la génération précédente.

Nvidia a fait des déclarations audacieuses suggérant que la RTX 4070 Ti peut gérer trois fois la performance de la RTX 3090 Ti dans une gamme de jeux, bien que cela puisse être avec l'aide de DLSS 3.

La Nvidia RTX 4070 Ti sera disponible à l'achat à partir du 5 janvier, alors attendez-vous à voir des critiques et des benchmarks apparaître bientôt.

Écrit par Adrian Willings.