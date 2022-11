Les documents déposés suggèrent que la Nvidia RTX 4080 de 12 Go reviendra sous le nom de RTX 4070 Ti.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsque la Nvidia RTX 4080 a été lancée, il y avait deux modèles, l'un avec 12 Go de RAM et l'autre avec 16 Go.

Peu de temps après, la société a pris l'initiative inhabituelle de "démonter" la RTX 4080 de 12 Go pour ne proposer qu'une seule carte et éviter toute confusion. À l'époque, elle a clarifié son geste dans un billet de blog:

"La RTX 4080 12GB est une carte graphique fantastique, mais elle n'est pas nommée correctement. Avoir deux GPU avec la désignation 4080 est source de confusion. Donc, nous appuyons sur le bouton "unlaunch" sur la 4080 12GB..."

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aujourd'hui, des documents ont été soumis à l'office de réglementation de la Commission économique eurasienne par Gigabyte (comme l'a découvert Videocardz), ce qui suggère que la 4080 avec des spécifications inférieures revient sur le marché sous le nom de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.

Qu'est-ce que Nvidia Advanced Optimus et comment peut-il économiser la batterie de votre ordinateur portable ? Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Cette petite solution géniale de Nvidia peut avoir un impact très important sur votre ordinateur portable de jeu.

On ne sait pas quand cela se produira exactement et il n'y a pas de mot officiel de Nvidia à ce sujet, mais les listes suggèrent que Gigabyte sort plusieurs modèles différents, y compris les cartes Aorus Master, Elite, Aero et Eagle.

Il est, cependant, cohérent avec le branding de Nvidia des générations précédentes. L'autre chose qui n'est pas connue est le prix. La RTX 4080 de 12 Go devait initialement être vendue au détail pour 899 $, il reste à savoir si la 4070Ti sera nettement moins chère ou si elle aura un prix similaire.

Écrit par Adrian Willings.