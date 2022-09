Comment regarder l'événement spécial Nvidia GeForce Beyond ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nvidia a annoncé qu'elle organisera une émission spéciale lors de la GTC de cette année.

L'événement spécial GeForce Beyond verra le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, présenter les dernières percées en matière de jeux, de création et de technologie graphique.

Les détails de ce que cela signifie sont minces pour le moment, bien que Nvidia ait déjà commencé à teaser ce qu'il appelle "ProjectBeyond" et il y a un hashtag dédié pour cela aussi :

Ce qui sera annoncé lors de l'émission spéciale n'a pas encore été officiellement révélé. Cependant, il est raisonnable de penser que nous sommes sur le point d'en savoir plus sur la prochaine itération des cartes graphiques GeForce de Nvidia.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps déjà selon lesquelles la série RTX 40 pourrait être lancée prochainement et l'annonce officielle de l'événement indique également que les amateurs de PC ne devraient pas manquer la diffusion.

Avec un peu de chance, nous en saurons enfin plus sur l'architecture Ada Lovelace de Nvidia et sur les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40.

Des indices de la prochaine carte GeForce RTX 4090 Founders Edition sont déjà apparus en ligne sous forme de fuites et de rendus. Les spécifications de cette carte ont également circulé, suggérant qu'elle pourrait se vanter d'avoir 16384 cœurs CUDA et des horloges GPU allant jusqu'à 2750MHz avec une puissante mémoire GDDR6X de 23Gbps. Seul le temps nous dira si ces informations sont exactes, et vous devrez vous mettre à l'écoute pour le découvrir.

La conférence GTC 2022 débutera le 19 septembre et se terminera le 22 septembre 2022. L'émission spéciale commencera le deuxième jour, le 20 septembre. Le coup d'envoi est prévu aux heures suivantes :

8 heures, heure avancée du Pacifique

11 h, heure avancée de l'Est

16 heures, heure d'été britannique

17 h, heure d'été de l'Europe centrale

Minuit, heure normale du Japon

Au moment opportun, l'émission spéciale GeForce Beyond sera diffusée en direct sur le compte Twitch de Nvidia et le compte YouTube GeForce.

Ne manquez donc pas de vous y rendre pour vous y plonger. Appuyez sur la cloche de notification sur Twitch pour ne pas la manquer ou suivez les comptes Twitter, Facebook et Instagram de Nvidia pour être rappelé.

Écrit par Adrian Willings.