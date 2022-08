Comment activer G-Sync sur votre PC et votre moniteur de jeu ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous possédez une carte graphique Nvidia et un moniteur de jeu compatible, Nvidia G-Sync peut vous aider à vivre une expérience de jeu plus fluide.

Nvidia G-Sync est une technologie conçue pour aider un moniteur et une carte graphique à communiquer plus efficacement et ainsi vous offrir une expérience de jeu sans larmes. Si vous disposez d'un moniteur à taux de rafraîchissement rapide, vous pouvez également profiter de Nvidia Reflex, mais G-Sync peut également faire la différence.

G-Sync fait correspondre la fréquence de rafraîchissement de votre écran de jeu à la fréquence d'images (FPS) du jeu PC auquel vous jouez. Cela permet d'éviter les déchirures de l'écran en cas de chute soudaine du taux de rafraîchissement. Cette fonction n'est pas activée par défaut, il est donc important d'activer G-Sync.

Avant de commencer, il est important de vérifier que vous avez un moniteur compatible G-Sync. G-Sync ne fonctionnera pas si vous n'avez pas le matériel pour le supporter.

Nvidia a une base de données détaillée qui inclut tous les moniteurs compatibles avec G-Sync. Nous vous recommandons de la consulter pour voir si votre moniteur y figure. Les moniteurs haut de gamme de cette liste offrent également G-Sync Ultimate. Ces écrans haut de gamme promettent une latence ultra-faible, un rétroéclairage multizone, une luminosité maximale de 1 000 nits et une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3.

À l'autre extrémité du spectre, on trouve les écrans compatibles G-Sync qui ne sont pas entièrement validés par G-Sync mais utilisent un autre type de technologie Adaptive-Sync comme FreeSync d'AMD. Ces écrans peuvent fonctionner avec G-Sync mais il se peut qu'ils ne fonctionnent pas aussi parfaitement que les écrans approuvés.

Avant toute chose, vous devez activer Nvidia G-Sync dans les paramètres matériels de votre moniteur. Utilisez les boutons du menu de votre moniteur pour trouver la synchronisation adaptative et les paramètres G-Sync et activez-les.

L'emplacement de ces paramètres varie d'un moniteur à l'autre. Vous devrez donc peut-être vous référer à votre manuel pour trouver l'emplacement de ce paramètre. Une fois que c'est fait, vous pouvez activer G-Sync dans Windows.

Si vous disposez d'un moniteur Nvidia compatible G-Sync, vous devez suivre quelques étapes pour l'activer :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau Windows Cliquez sur le Panneau de configuration Nvidia (sous Windows 11, vous devrez d'abord cliquer sur "Afficher plus d'options"). De là, recherchez les paramètres d'affichage dans le menu de gauche. Cliquez ensuite sur "Configurer G-Sync". Cliquez sur la case "activer G-Sync". Choisissez de l'activer pour les modes plein écran ou fenêtré.

Vous pouvez également trouver le panneau de configuration Nvidia en cliquant sur le bouton Démarrer et en tapant Panneau de configuration Nvidia dans le champ de recherche.

Si vous avez plus d'un écran, vous devez définir votre écran G-Sync comme écran principal pour que G-Sync fonctionne correctement lorsque vous jouez.

Pour ce faire :

Faites un clic droit sur votre bureau et cliquez sur paramètres d'affichage. Cliquez sur "identifier" à côté des moniteurs affichés. Déterminez lequel est le moniteur G-Sync et cliquez sur l'icône correspondante. Cliquez sur l'option "en faire mon écran principal".

Vous constaterez alors que les jeux se lanceront sur ce moniteur et que les paramètres que vous avez activés fonctionneront bien lorsque vous jouerez.

Une fois que vous avez activé G-Sync, il est également utile de modifier certains paramètres de votre jeu. Pour obtenir la meilleure expérience possible, vous devez faire en sorte que le nombre d'images par seconde de votre jeu corresponde au taux de rafraîchissement de votre écran. Cela signifie que si le nombre d'images par seconde dépasse le taux de rafraîchissement maximal, votre expérience ne sera pas aussi bonne.

La meilleure chose à faire est d'aller dans chaque jeu et de modifier quelques paramètres. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir réglé la fréquence de rafraîchissement maximale de votre écran dans les paramètres. Ensuite, recherchez également un limiteur de FPS. Vous constaterez que si vous le réglez sur la même valeur (ou un peu plus bas) que votre taux de rafraîchissement maximal, vous obtiendrez les meilleurs résultats.

Il n'y a aucun avantage à avoir 300 FPS si votre moniteur ne peut gérer que 144 Hz maximum. Jouez avec les paramètres jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les paramètres peuvent varier d'un jeu à l'autre. Vous pouvez également activer V-Sync.

Écrit par Adrian Willings.