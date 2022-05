Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On peut dire sans se tromper qu'au cours des dernières années, nous avons assisté à un grand nombre d'avancées technologiques dans le domaine des ordinateurs portables. Il est désormais possible d'obtenir un ordinateur portable puissant et portable auprès d'un grand nombre de fabricants, sans que cela ne coûte trop cher.

Si vous ne l'avez pas remarqué, les performances graphiques ont fait l'objet d'une mise à jour majeure, notamment grâce à la toute dernière série de GPUS GeForce RTX 30 de Nvidia.

Donc, si vous avez toujours un ordinateur portable équipé d'un modèle GTX série 10, il y a de fortes chances que vous bénéficiez d'un gros coup de pouce et vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir cette amélioration des performances.

Si, par exemple, vous optez pour un ordinateur portable RTX 3060 comme ce Gigabyte G5, vous pouvez dépenser aussi peu que 799 £ et bénéficier de la dernière technologie. Alors, qu'est-ce qui a été amélioré depuis la série 10 (comme cet ancien Razer Blade) ? En bref, beaucoup de choses.

Nvidia dispose d'un ensemble de technologies qui accompagnent une carte graphique. Toutes ces technologies se combinent pour créer une expérience de vitesse globale.

Il y a Dynamic Boost, la technologie de Nvidia qui transfère automatiquement l'énergie du CPU au GPU lorsque c'est nécessaire, pour vous garantir les meilleures performances, sans avoir à faire quoi que ce soit.

Il y a aussi le DLSS, abréviation de Deep Learning Super Sampling, qui est une technologie d'IA utilisée pour améliorer les performances graphiques et les taux de trame en utilisant les processeurs d'IA Tensor Core intégrés directement dans le GPU. Cela signifie un gameplay super fluide grâce à des taux de trame rapides sans sacrifier la qualité de l'image, ce qui est parfait pour profiter des écrans à rafraîchissement rapide comme le panneau de 144hz de cet ordinateur portable Gigabyte.

Les GPU pour ordinateurs portables de la série RTX 30 sont également équipés de capacités de ray-tracing, de sorte que les jeux prenant en charge cette technique présentent des effets d'éclairage beaucoup plus réalistes. Il s'agit d'une technique d'éclairage visuel qui rend plus précisément la lumière dans une scène et qui nécessite moins de temps de création de la part de l'artiste que les anciennes méthodes.

De nombreux jeux tirent parti de ces technologies Nvidia. Parmi eux, citons Guardians of the Galaxy, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider et même Minecraft, pour n'en citer que quelques-uns.

Ainsi, là où vous auriez pu trouver un ordinateur portable de la série 10 luttant pour maintenir ces taux de trame élevés, ou des scènes magnifiquement tracées en rayons, la série RTX 30 utilise son intelligence avancée pour suivre les jeux les plus exigeants plus facilement.

En bref, vous pouvez obtenir des performances incroyables, sur un système que vous pouvez transporter dans votre sac à dos.

Mais il n'y a pas que la force brute des jeux qui compte. Les derniers ordinateurs portables de la série 30 disposent également d'autres capacités intelligentes qui les rendent idéaux pour le travail et une utilisation quotidienne générale, que vous soyez un créatif ou quelqu'un qui a simplement besoin d'une machine portable pour travailler.

Nvidia a également travaillé avec les fournisseurs de CPU pour développer un nouveau cadre de bas niveau appelé CPU Optimizer qui permet au pilote GPU Nvidia d'optimiser davantage les performances, les températures et la consommation d'énergie. L'efficacité est obtenue en réduisant les calculs superflus et la puissance est transférée entre le GPU et le CPU lorsqu'elle est le plus nécessaire.

Rapid Core Scaling est une autre nouvelle technologie Nvidia qui profitera aux applications créatives comme Adobe Premiere Pro, Blender ou MATLAB. Rapid Core Scaling détecte automatiquement les caractéristiques de la charge de travail et répartit rapidement la puissance entre les cœurs du GPU lorsque la batterie est chargée. En répartissant intelligemment la puissance en fonction de la charge de travail, il est possible d'atteindre des fréquences d'horloge et des performances plus élevées.

Grâce à ces optimisations, votre batterie ne se déchargera pas aussi rapidement qu'avec une approche tout azimut, et les ventilateurs ne tourneront pas comme des pales d'hélicoptère.

Voilà donc quelques raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez envisager d'abandonner votre vieil ordinateur portable de la série 10 pour une nouvelle machine GeForce RTX de la série 30 comme le Gigabyte G5. Et comme nous l'avons mentionné, vous pouvez l'obtenir à partir de 799 £ au Royaume-Uni.

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages dont vous bénéficiez en optant pour un ordinateur portable Nvidia GeForce RTX série 30 - vous pouvez en savoir plus sur le site Web de Nvidia ici.