Nvidia sapprête peut-être à lancer bientôt RTX 3080 Ti et 3070 Ti

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons tous à quel point il est difficile de se procurer une carte graphique pour le moment. Ils sont très demandés, avec des problèmes dapprovisionnement sans fin, de scalpers et de mineurs. Mais il semble que Nvidia ne ralentisse pas de sitôt et se prépare peut-être à lancer deux nouvelles cartes pour rejoindre sa gamme de la série 3000.

Selon des rumeurs récentes et des découvertes de spécifications, il semble que la carte graphique haut de gamme RTX 3080 Ti pourrait être lancée en avril avec le RTX 3070 Ti plus abordable apparaissant peu de temps après en mai.

Malheureusement, ces informations arrivent au milieu dune grave pénurie de semi-conducteurs qui fait des ravages dans lindustrie. Cela signifie que même lorsque ces cartes seront lancées, vous aurez toujours du mal à en trouver une.

Mis à part les problèmes dapprovisionnement, ces futures cartes graphiques devraient être intéressantes - avec le RTX 3080 Ti bien placé entre le RTX 3080 et le produit phare de la gamme, le RTX 3090.

Les fuites actuelles suggèrent que le RTX 3080 Ti est configuré pour obtenir une augmentation de la mémoire avec 12 Go de GDDR6X de VRAM (2 Go de plus que le 3080) ainsi quune augmentation des cœurs CUDA. Si lon en croit les fuites, ce nouveau GPU aura 10240 cœurs CUDA, ce qui est un peu plus que les 8704 cœurs CUDA arborés par le RTX 3080 standard.

Pendant ce temps, le RTX 3070 Ti serait doté de 8 Go de mémoire GDDR6X. Cest moins que le RTX 3070, mais une mémoire plus rapide. Il aura également 6 144 cœurs CUDA, ce qui représente un bond par rapport aux 5 888 cœurs CUDA du non-Ti 3070.

Cest tout ce que nous savons pour le moment, mais jespère que nous en saurons plus bientôt.

Écrit par Adrian Willings.