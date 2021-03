Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez donc un nouveau PC de jeu brillant ou avez réussi à vous procurer une nouvelle carte graphique , mais savez-vous comment en tirer le meilleur parti?

Par défaut, votre machine de jeu peut ne pas vous offrir autant de performances que vous le souhaiteriez.

En plus dinstaller les derniers pilotes graphiques, vous pouvez faire des choses étonnamment simples pour améliorer vos images par seconde dans le jeu et les performances globales.

Suivez ce guide pour obtenir des conseils simples sur les paramètres que vous pouvez modifier dans Windows 10 et les logiciels appropriés pour améliorer vos performances et obtenir un bon coup de pouce.

Le mode de jeu de Windows est lune des choses les plus simples que vous puissiez faire pour améliorer les paramètres. Dire à Windows que vous êtes un joueur et obtenir le système dexploitation pour optimiser les performances pour vous en est un.

Pour ce paramètre, vous aurez besoin de la dernière version de Windows 10, mais au-delà de cela, il est extrêmement simple dactiver le mode Jeu.

Pour activer le mode Jeu, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton Démarrer de votre clavier et tapez Game

Cliquez sur Paramètres du mode de jeu lorsquil apparaît en haut du menu Démarrer

Cliquez sur le bouton pour activer le mode Jeu

Facile.

Avec le bon équipement (cest-à-dire un nouveau GPU et Windows 10), vous pouvez activer la planification GPU accélérée par le matériel afin de réduire la latence et daméliorer les performances. Ceci est pris en charge par les GPU AMD et Nvidia et vous offre un autre moyen daméliorer les performances.

Il y a deux parties à ce réglage de réglage, mais elles sont faciles à faire. Dans ce cas, nous utilisons des graphiques Nvidia, mais des étapes similaires sont disponibles pour AMD:

Appuyez sur le bouton Démarrer et recherchez les paramètres graphiques

Cliquez ensuite pour activer la planification GPU accélérée par le matériel

Faites défiler vers le bas et affichez les paramètres de "préférences de performances graphiques" à partir de là, vous pouvez choisir lapplication pour définir vos préférences. Pour Nvidia, il sagit du panneau de configuration Nvidia. Vous pouvez le sélectionner en tant quapplication de bureau ou application Microsoft Store via le menu déroulant

Cliquez sur lapplication, cliquez sur les options et sélectionnez haute performance

Windows essaie naturellement de minimiser votre consommation dénergie, que vous jouiez sur un ordinateur de bureau ou sur un puissant ordinateur portable de jeu . Ceci est évidemment utile si vous souhaitez réduire vos factures dénergie, mais cela peut vous empêcher de profiter du maximum de FPS et de profiter pleinement de votre machine de jeu.

Cest assez facile à régler cependant:

Appuyez sur le bouton Démarrer et tapez Power

Cliquez sur Paramètres dalimentation et de veille

Sur le côté droit de la fenêtre qui apparaît, cliquez sur les paramètres dalimentation supplémentaires

À partir de là, sélectionnez haute performance ou performance ultime pour vous assurer davoir suffisamment de puissance pour votre jeu

Si vous avez un moniteur de jeu compatible G-Sync, il vaut la peine de vérifier que G-Sync est correctement configuré. Bien que cela ne vous donne pas nécessairement une amélioration des performances, cela améliorera votre expérience globale en vous offrant des visuels plus fluides et plus agréables à regarder.

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le bureau, ouvrez le Panneau de configuration Nvidia et recherchez «Configurer G-Sync» dans le menu de gauche. À partir de là, vous pouvez choisir dactiver G-Sync sil nest pas déjà activé.

Si vous essayez de maximiser votre FPS, il y a de fortes chances que vous ayez un bon moniteur de jeu avec un taux de rafraîchissement rapide. Mais le simple fait de brancher lun de ces moniteurs ne suffit pas à lui seul pour vous offrir les meilleures performances.

Windows 10 nutilise pas toujours par défaut le taux de rafraîchissement maximal. Cest donc un autre paramètre que vous devrez modifier manuellement.

Il existe deux façons de procéder, la première consiste à utiliser les paramètres daffichage de Windows:

Faites un clic droit sur votre bureau et cliquez sur les paramètres daffichage

Faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez "Paramètres daffichage avancés"

Ensuite, faites défiler vers le bas jusquau taux de rafraîchissement et cliquez sur le menu déroulant. À partir de là, sélectionnez le taux de rafraîchissement maximal de votre moniteur.

Vous pouvez également utiliser le panneau de configuration de Nvidia:

Faites un clic droit sur votre bureau et cliquez sur le panneau de configuration Nvidia

Sous «affichage», recherchez loption «modifier la résolution»

À partir de là, cliquez sur la liste déroulante du taux de rafraîchissement et sélectionnez le paramètre le plus élevé possible.

Pour obtenir les meilleures performances, les jeux auxquels vous jouez doivent idéalement prendre en charge Nvidia Reflex , mais il est également possible de donner un coup de pouce à votre système et de réduire la latence avec le mode de latence ultra-faible de Nvidia.

Ce paramètre est accessible depuis le panneau de configuration Nvidia:

Faites un clic droit sur votre bureau et cliquez sur Panneau de configuration Nvidia

Sur la gauche, naviguez pour gérer les paramètres 3D

Faites défiler les paramètres globaux et recherchez «Mode faible latence», puis sélectionnez Ultra dans la liste déroulante

Pendant que vous êtes ici, il est également utile de dire au panneau de commande de préférer également des performances maximales. Faites défiler un peu plus bas et trouvez «mode de gestion de lalimentation» et sélectionnez «Préférez les performances maximales» dans la liste déroulante.

Si vous utilisez une carte graphique Nvidia, il vaut la peine de télécharger GeForce Experience si vous ne lavez pas déjà installée.

Cet outil vous donne non seulement accès à des téléchargements de pilotes faciles et la possibilité de capturer des séquences de jeu avec Nvidia Shadowplay et Ansel , mais il vous permet également doptimiser les performances de différentes manières.

Ouvrez lexpérience GeForce et vous avez la possibilité danalyser votre système pour les jeux, puis cliquez simplement pour optimiser tous les jeux. Vous pouvez également accéder à ces paramètres en cliquant sur le rouage, puis en cliquant pour optimiser automatiquement les jeux nouvellement ajoutés.

Dans Nvidia GeForce Experience, cliquez sur le rouage des paramètres et cliquez sur les paramètres généraux. Là, vous verrez une option pour "Activer les fonctionnalités expérimentales". Cochez cela et vous pourrez ensuite accéder à divers paramètres en appuyant sur ALT + Z.

Avec loption de superposition, vous trouverez un bouton sur la droite marqué "performance" cliquez dessus et vous aurez alors accès à une barre latérale avec divers paramètres de surveillance des performances.

À peu près à mi-chemin, vous trouverez également un paramètre marqué "activer le réglage automatique". Cocher cette option permet à Nvidia GeForce Experience doverclocker automatiquement votre carte graphique pour en tirer encore plus de performances en quelques clics. Cliquez pour lactiver, acceptez lavertissement et attendez les résultats de lanalyse.

Une autre option ici est davoir une superposition de performances avec affichage de base, avancé ou latence sur votre écran. Cela vous permettra de voir les fruits de vos efforts en cochant tous les différents boutons pour ajuster les paramètres.

La partie latence de cette surveillance des performances est plus utile lors de l utilisation de Nvidia Reflex , mais les fonctions de base et avancées seront utiles pour garder un œil sur votre système pendant que vous jouez pour vous assurer dobtenir le FPS que vous devriez être.

Il existe quelques paramètres supplémentaires que vous pouvez activer dans des jeux particuliers. Ceux-ci incluent Nvidia Reflex qui est conçu pour minimiser la latence et DLSS qui utilise lIA pour améliorer le FPS de manière intelligente.

Malheureusement, seuls certains jeux prennent en charge ces paramètres pour le moment, mais le nombre augmente régulièrement.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 19 Mars 2021

Deep Learning Super Sampling (aka DLSS) est le plus utile de ces deux paramètres pour améliorer votre FPS. Cela réduit la pression sur votre carte graphique en utilisant lIA pour aider à améliorer limage - ce qui signifie que la carte graphique peut rendre une image de faible qualité au départ.

Cela revient à exécuter votre jeu en 1080p au lieu de 4K, même lorsque vous avez un écran 4K, mais que vous utilisez ensuite DLSS pour augmenter limage en 4K afin que vous voyiez toujours une image 4K, mais avec les images par seconde que vous obtiendriez avec 1080p. Ou du moins près de lui à tout moment.

Si le jeu le prend en charge, les paramètres DLSS incluent généralement les modes performances, équilibré et qualité. La qualité donne la meilleure image, tandis que les performances donnent un maximum de FPS mais peuvent ne pas être aussi belles.

Nvidia a récemment amélioré DLSS et travaille constamment pour le rendre encore meilleur et aider les développeurs à le déployer sur plus de jeux également.

Écrit par Adrian Willings.