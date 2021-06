Quest-ce que le DLSS ? La technologie graphique basée sur lIA de Nvidia expliquée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez consulté les dernières et les meilleures cartes graphiques Nvidia RTX , vous avez peut-être entendu parler de DLSS. Si vous nêtes pas sûr de ce que cest, nous avons les réponses.

Nvidia a clairement du matériel de jeu sérieux sous la forme de différentes cartes graphiques, mais la société a également travaillé sur un certain nombre de technologies logicielles différentes ces dernières années conçues pour tirer le meilleur parti de ce matériel.

La société a fait un gros effort sur les pouvoirs du lancer de rayons et lexpérience qui peut ajouter aux jeux. Cette technologie ajoute des visuels améliorés grâce à un éclairage réaliste, des ombres précises et des sources lumineuses diffuses. Mais cela peut également mettre la pression sur votre PC de jeu et réduire votre nombre de FPS, ce qui est misérable pour tout joueur sur PC.

Cest là quintervient le DLSS. Il sagit dune technologie conçue pour vous permettre de tirer le meilleur parti dune fidélité visuelle impressionnante tout en améliorant les performances et en maintenant vos fréquences dimages élevées afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre moniteur de jeu sophistiqué .

Deep Learning Super Sampling (alias DLSS) est une technologie dintelligence artificielle que Nvidia a développée afin daider à améliorer les performances de votre machine de jeu même lorsque vous utilisez des paramètres plus élevés.

Lidée est de mettre moins de pression sur votre GPU en rendant limage dorigine à une résolution inférieure, puis en utilisant lintelligence artificielle pour augmenter cette image pour donner limpression quelle est exécutée à une résolution plus élevée.

Imaginez que vous jouez à un titre triple-A visuellement époustouflant avec des paramètres maximum sur un moniteur 4K, mais que le jeu fonctionne en fait à 1080p, puis quil est mis à léchelle par lIA en 4K à laide de DLSS. Cela signifie que le jeu peut fonctionner plus rapidement et plus facilement, vous offrant des gains FPS importants mais sans que les visuels en souffrent.

Lintelligence artificielle DLSS ajoute essentiellement des pixels supplémentaires pour obtenir une vue fantastique, mais fluide et qui ne vous laissera pas pleurer sur la chute du compteur FPS.

Le DLSS nest pas parfait, mais il sest amélioré au fil du temps et Nvidia dispose désormais de plusieurs paramètres DLSS qui incluent les modes performances, équilibré et qualité. Vous pouvez basculer entre ceux-ci en fonction de votre expérience avec une qualité offrant les meilleures améliorations visuelles tandis que les performances peuvent aider à augmenter votre FPS sil semble quil baisse.

Nous avons mentionné comment le lancer de rayons peut ajouter aux effets visuels globaux du jeu, mais il peut avoir un impact négatif sur les performances du jeu. DLSS contrecarre cela et vous permet de conserver des paramètres comme celui-ci, mais fonctionne une magie graphique sérieuse pour améliorer les performances globales.

Nous avons vu cela en action dans un certain nombre de jeux. Dans certains, cela fait une différence plus significative que dautres. Sur les paramètres maximum, Cyberpunk 2077 était particulièrement éprouvant lors de son premier lancement. Même avec un PC costaud et un RTX 3080, nous obtenions 20-30 FPS avec DLSS désactivé, mais tout le reste était au maximum. Lactivation de DLSS a permis dobtenir presque le double de cette fréquence dimages et une expérience beaucoup plus fluide.

Ce nest cependant pas encore parfait. En mode performance, vous remarquerez peut-être une certaine dégradation de la qualité visuelle globale en fonction de ce que vous jouez. Un léger flou peut se produire par rapport à une utilisation en 4K avec DLSS désactivé. Pour la plupart, la technologie fonctionne bien et le compromis vaut la peine de jouer avec.

Au départ, lorsque DLSS a été lancé pour la première fois, seule une poignée de jeux le prenait en charge et vous ne pouviez pas lexécuter sur nimporte quoi. Depuis lors, DLSS a été amélioré et publié sous la forme de DLSS 2.0. La société a également essayé de le rendre plus accessible aux développeurs afin quil nait pas besoin dêtre formé sur des jeux particuliers afin de donner les meilleures performances, mais quil puisse plutôt être plus largement intégré dans autant de jeux que possible.

DLSS est également pris en charge par Unreal Engine 4 et fonctionnera également avec Unity 201.2, ce qui signifie quil fonctionnera avec les moteurs de jeu les plus couramment utilisés et une large gamme de jeux.

Pourtant, la mise en œuvre de DLSS dépend des développeurs, mais nous lavons vu dans un certain nombre de jeux. Nvidia a également des affirmations audacieuses sur les améliorations de performances offertes par DLSS pour les titres suivants :

Outriders - avec DLSS, chaque GPU GeForce RTX peut atteindre 60 images par seconde à 1440p avec NVIDIA DLSS activé, et la mise à léchelle à 4K est jusquà 73%, transformant chaque GPU de GeForce RTX 3060 Ti et plus en un GPU 4K.

DEATH STRANDING - DLSS permet plus de 100 FPS à 1440p pour tous les GPU RTX, et peut

fournir un 60+ FPS fluide à 4K.

fournir un 60+ FPS fluide à 4K. F1 2020 - DLSS permet plus de 100 FPS à 1080p pour tous les GPU RTX et plus de 60 FPS à 4K avec des paramètres maximum pour RTX 2060 Super et les GPU supérieurs.

Contrôle - DLSS permet aux joueurs datteindre 1440p 60+ FPS avec des paramètres maximum et le lancer de rayons activé sur les GPU RTX 2070 Super et supérieurs.

MechWarrior 5 : Mercenaries - DLSS permet plus de 60 FPS à des résolutions 4K pour les GPU RTX 2070 Super et supérieurs, et assure un 80+ FPS fluide à 1440p pour tous les GPU RTX.

Deliver Us the Moon - DLSS permet aux RTX 2060 et RTX 2060 Super dêtre joués avec des réglages maximum avec le lancer de rayons activé jusquà 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS permet aux GPU RTX de voir jusquà 2 fois plus de performances en 4K, ce qui permet une expérience beaucoup plus fluide.

La liste officielle des jeux prenant en charge DLSS ne cesse de sallonger, mais comprend actuellement :

Au milieu du mal

Hymne

Laventure dAron

Champ de bataille V

Mémoire lumineuse

Call Of Duty : Guerre froide des Black Ops

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty : Zone de guerre

Contrôler

Crysis remasterisé

Cyberpunk 2077

Échouement de la mort

Livre-nous la lune

Enrôlé

Everspace 2

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Dans le rayon VR

Conflit de fer

Justice

Les Vengeurs de Marvel

Mechwarrior V : Mercenaires

Métro Exode

Metro Exodus PC Édition améliorée

Minecraft

Chasseur de monstres : Monde

Mount & Blade II Bannerlord

Carapace mortelle

Naraka : La pointe de la lame

Nioh 2 : lédition complète

No Mans Sky

Cavaliers

Rainbow Six Siege

Prêt ou pas

Redout : Assaut spatial

Charognards

LOmbre du Tomb Raider

Démo de choc système

Le moyen

Les bois fabuleux

Tonnerre de guerre

Légion des chiens de garde

Wolfenstein Youngblood

Clé

Nvidia dit quavec DLSS activé dans Rainbow Six Siege, vous pouvez obtenir une amélioration des performances jusquà 50 % tout en jouant en 4K. La société dit que vous pouvez obtenir plus de 100 FPS même avec les graphismes au maximum.

DLSS arrivera également dans les jeux suivants dans un proche avenir :

DOOM éternel

Red Dead Redemption 2

Icare

Le voyage du constructeur LEGO

MORT : 1983

LAscension

La persistance

Avec des mises à jour plus récentes, Nvidia a activé la prise en charge DLSS pour les jeux de réalité virtuelle, notamment No Mans Sky, Into The Radius et Wrench.

Si vous souhaitez en savoir plus sur DLSS, vous pouvez en savoir plus sur le site officiel de Nvidia .

Écrit par Adrian Willings.