Quest-ce que DLSS? La technologie graphique alimentée par lIA de Nvidia expliquée

(Pocket-lint) - Si vous avez examiné les dernières et meilleures cartes graphiques Nvidia RTX, vous avez peut-être entendu parler de DLSS. Si vous nêtes pas sûr de ce que cest, nous avons les réponses.

Nvidia propose clairement du matériel de jeu sérieux sous la forme de différentes cartes graphiques, mais la société a également travaillé ces dernières années sur un certain nombre de technologies logicielles différentes conçues pour tirer le meilleur parti de ce matériel.

La société a fait un grand pas en avant sur les pouvoirs du lancer de rayons et lexpérience quil peut ajouter aux jeux. Cette technologie ajoute des visuels améliorés grâce à un éclairage réaliste, des ombres précises et des sources de lumière diffuse. Mais cela peut également exercer une pression sur votre PC de jeu et réduire votre nombre de FPS, ce qui est misérable pour tout joueur sur PC.

Cest là quintervient DLSS. Il sagit dune technologie conçue pour vous permettre de tirer le meilleur parti dune fidélité visuelle impressionnante tout en améliorant les performances et en maintenant vos fréquences dimages élevées afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre moniteur de jeu sophistiqué .

Le Deep Learning Super Sampling (alias DLSS) est une technologie dintelligence artificielle développée par Nvidia afin daméliorer les performances de votre machine de jeu même lorsque vous exécutez des paramètres plus élevés.

Lidée est de mettre moins de pression sur votre GPU en rendant limage dorigine à une résolution inférieure, puis en utilisant lintelligence artificielle pour mettre à léchelle cette image afin de donner limpression quelle est exécutée à une résolution plus élevée.

Imaginez que vous jouez un titre triple-A visuellement époustouflant avec des paramètres maximum sur un moniteur 4K mais que le jeu fonctionne en fait à 1080p, puis est mis à léchelle par lIA en 4K à laide du DLSS. Cela signifie que le jeu peut fonctionner plus rapidement et plus facilement, vous offrant de gros gains de FPS, mais sans que les visuels nen souffrent.

Lintelligence artificielle DLSS ajoute essentiellement des pixels supplémentaires pour obtenir une vue fantastique, mais fluide et qui ne vous laissera pas pleurer à cause du compteur FPS.

DLSS nest pas parfait, mais il sest amélioré au fil du temps et maintenant Nvidia dispose de plusieurs paramètres DLSS qui incluent les modes performances, équilibré et qualité. Vous pouvez permuter entre ceux-ci en fonction de votre expérience avec une qualité offrant les meilleures améliorations visuelles, tandis que les performances peuvent vous aider à augmenter votre FPS sil semble quil baisse.

Nous avons mentionné comment le lancer de rayons peut ajouter aux effets visuels globaux du jeu, mais il peut avoir un impact négatif sur les performances du jeu. DLSS contre cela et vous permet de conserver des paramètres comme celui-ci, mais fonctionne avec une magie graphique sérieuse pour améliorer les performances globales.

Nous avons vu cela en action dans un certain nombre de jeux. Dans certains, cela fait une différence plus significative que dautres. Sur les paramètres max, Cyberpunk 2077 était particulièrement éprouvant lors de son lancement. Même avec un PC costaud et un RTX 3080, nous obtenions 20-30 FPS avec DLSS désactivé, mais tout le reste a atteint son maximum. Lactivation de DLSS a abouti à presque le double de cette fréquence dimages et à une expérience beaucoup plus fluide.

Ce nest cependant pas encore parfait. Lorsquil est réglé en mode performance, vous remarquerez peut-être une certaine dégradation de la qualité visuelle globale en fonction de ce que vous jouez. Un léger flou peut se produire par rapport à une exécution à 4K avec DLSS désactivé. Dans la plupart des cas, la technologie fonctionne bien et le compromis vaut la peine dêtre joué.

Au départ, lorsque DLSS a lancé pour la première fois, seule une poignée de jeux le prenait en charge et vous ne pouviez pas lexécuter sur quoi que ce soit. Depuis lors, DLSS a été amélioré et publié sous la forme de DLSS 2.0. La société a également essayé de le rendre plus accessible aux développeurs afin quil nait pas besoin dêtre formé sur des jeux particuliers afin de donner les meilleures performances, mais pourrait plutôt être plus largement intégré dans autant de jeux que possible.

Pourtant, la mise en œuvre du DLSS dépend des développeurs, mais nous lavons vu dans un certain nombre de jeux. Nvidia a également des affirmations audacieuses sur les améliorations de performances que DLSS offre aux titres suivants:

DEATH STRANDING - DLSS active plus de 100 FPS à 1440p pour tous les GPU RTX, et peut

fournir un 60+ FPS fluide à 4K. F1 2020 - DLSS permet 100+ FPS à 1080p pour tous les GPU RTX et lisse 60+ FPS à 4K avec des paramètres maximum pour RTX 2060 Super et les GPU supérieurs.

Contrôle - DLSS permet aux joueurs datteindre 1440p 60+ FPS avec des paramètres maximaux et le lancer de rayons activés sur les GPU RTX 2070 Super et supérieurs.

MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS permet plus de 60 FPS à des résolutions 4K pour les GPU RTX 2070 Super et supérieurs, et assure une fluidité de 80+ FPS à 1440p pour tous les GPU RTX.

Deliver Us the Moon - DLSS permet aux RTX 2060 et RTX 2060 Super dêtre lus avec des réglages maximum avec le lancer de rayons activé jusquà 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS permet aux GPU RTX de voir jusquà 2 fois plus de performances en 4K, ce qui permet une expérience beaucoup plus fluide.

La liste officielle des jeux prenant en charge DLSS ne cesse de sétendre, mais comprend actuellement:

Au milieu du mal

Hymne

Battlefield V

Mémoire vive

Call Of Duty: Guerre froide Black Ops

Contrôler

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Livrez-nous la lune

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Conflit de fer

Justice

Les Avengers de Marvel

Mechwarrior V: Mercenaires

Metro Exodus

Minecraft

Monster Hunter: Monde

Mount & Blade II Bannerlord

Nioh 2: lédition complète

Shadow of the Tomb Raider

Le moyen

Watch Dogs Légion

Wolfenstein Youngblood

Si vous souhaitez en savoir plus sur DLSS, vous pouvez en savoir plus sur le site officiel de Nvidia .

