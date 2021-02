Nvidia en révèle plus sur le GPU RTX 3060

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La carte graphique RTX 3060 de Nvidia a été annoncée début janvier, mais les détails sur les spécifications étaient un peu limités à lépoque. Maintenant, Nividia a mis à jour sa page de produit officielle avec plus dinformations, y compris une date de sortie prévue le 25 février.

Les cartes Nvidia GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3060 sont parmi les dernières de la gamme 3000 et parmi les plus abordables, avec des prix commençant à 299 £ / 329 $. Pourtant, on dit que ces cartes offrent une expérience de «jeu ultime» avec tous les avantages du lancer de rayons et ceux du DLSS dans un package abordable.

Les spécifications complètes du 3060 ont également été révélées, certains des points forts étant:

Architecture - Ampère

Noyaux CUDA - 3584

Taille de la mémoire - 12 Go GDDR6

Vitesse VRAM - 16 Gbit / s

Tensor Cores - 3e génération

RT Cores - 2e génération

Horloge de base (MHz) - 1320

Boost Clock (MHz) - 1780

Résolution numérique maximale - 7680x4320

Bien que révélant plus dinformations, Nvidia na toujours pas confirmé des choses comme le nombre de cœurs Tensor ou de cœurs RT, ce qui rend difficile la comparaison de ce modèle avec les autres de la série 3000 sur le papier seul.

Nous savons que le 3060 pourra profiter du DLSS et que les utilisateurs pourront également profiter au maximum de choses comme Nvidia Broadcast .

Jespère que nous en saurons plus dans les prochaines semaines.

Écrit par Adrian Willings.