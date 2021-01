Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lévénement CES de cette année, uniquement virtuel, Nvidia présente sa nouvelle carte GeForce RTX 3060 à 329 $ pour les ordinateurs portables de jeu.

Ceci est distinct de la carte RTX 3060 Ti , qui coûte 399 $ et a fait ses débuts le mois dernier. Le nouveau RTX 3060 de la société suivra plutôt les cartes GTX 1060 Pascal, une option populaire pour les joueurs sur PC. Le RTX 3060 comprendra 12 Go de mémoire GDDR6, et Nvidia a déclaré que vous pouvez vous attendre 10 fois plus de performances de traçage de rayons et, comme les cartes RTX 3000 de Nvidia, il pourra utiliser les applications RTX de Nvidia et prend en charge DLSS.

Si vous vous interrogez sur la technologie DLSS de Nvidia, elle exploite essentiellement les réseaux de neurones et les supercalculateurs IA pour regarder les jeux et renforcer les images à des résolutions inférieures. Il permet à un titre de safficher à une résolution inférieure et utilise la technologie de reconstruction dimage de Nvidia pour le mettre à léchelle.

Le résultat final? Cela ressemblera à du 4K natif ou mieux. Il suffit de regarder cette diapositive sur les performances de jeu de la société lors de sa présentation au CES 2021:

Nvidia a annoncé son intention de sortir la puce RTX 3060 dans le monde fin février 2021 pour environ 329 $. Aucun mot encore sur les prix au Royaume-Uni, cependant.

Pour plus dannonces au CES 2021, consultez le tour dhorizon détaillé de Pocket-lint ici.

Écrit par Maggie Tillman.