Nvidia taquine les versions mobiles des GPU de la série RTX 3000

(Pocket-lint) - Lévénement CES en ligne de Nvidia devrait avoir lieu le 12 janvier , mais en attendant, la société se moque déjà de ce qui va arriver.

Il y a déjà eu des rumeurs faisant le tour en ligne suggérant que la société est sur le point dannoncer divers modèles mobiles de cartes graphiques de la série RTX 3000. Maintenant, Nividia nous met en appétit avec un vague Tweet:

Avec une courte vidéo, Nividia montre des indices pas si subtils sur ce qui va arriver. Ces indices incluent une brève vue dun ordinateur portable de jeu mince, des illustrations du jeu Outriders et des taquineries dune unité de traitement graphique à côté du logo GeForce RTX.

Bien que nous ne connaissions pas encore les détails exacts, il y a eu des rumeurs suggérant que Nvidia se prépare à annoncer des versions mobiles des RTX 3060, RTX 3070 et RTX 3080 - dans des variantes Max-Q pour garder les choses minces, rapides et puissantes.

Pourquoi Outriders fait son apparition dans le teaser est une autre curiosité, bien que nous ayons vu de nombreux exemples de Nvidia se concentrant sur la puissance logicielle de son matériel. Surtout avec le traçage de rayons et le DLSS, il est donc raisonnable de supposer que les Outriders auront des graphiques astucieux qui aideront à tirer le meilleur parti du nouveau matériel.

Un autre indice dans limage suggère que Nvidia en révélera également plus sur le BAR (registre dadresses de base) redimensionnable. Il sagit dune technologie qui peut augmenter le débit entre un processeur et un GPU pour améliorer les performances de jeu. Cest quelque chose quAMD a déjà et Nvidia et Intel travaillent apparemment en étroite collaboration.

Nous en saurons plus demain.

