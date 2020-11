Nvidia GeForce RTX 3060 Ti pourrait être lancé le 17 novembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série 3000 de cartes graphiques de Nvidia a été lancée lentement au cours des dernières semaines, la 3070 étant désormais disponible en pré-commande.

Alors que les gens parlent des problèmes dapprovisionnement que Nvidia rencontre avec ces nouvelles cartes graphiques, il semble que la société se prépare à publier un autre modèle dans la gamme à la mi-novembre. Selon les rumeurs, le RTX 3060 Ti sera lancé le 17 novembre.

Lajout le plus abordable à la gamme a déjà été divulgué et ses spécifications ont été confirmées à divers endroits. Désormais, les informations provenant de MyDrivers suggèrent que le 3060 Ti sera lancé à la mi-novembre et quil coûtera moins de 400 $.

Bien sûr, la 3060 Ti est la carte la plus dentrée de gamme de cette série, mais avec encore des spécifications intéressantes. Ces spécifications incluent 4864 cœurs CUDA, 8 Go de VRAM GDDR6, 38 cœurs RT et une horloge de base de 1410 MHz. Il pense que le RTX 3060 Ti aura une taille similaire au RTX 3070, ce qui en fait un choix logique pour quelquun qui cherche à construire une machine de jeu plus petite .

Il sera intéressant de voir si celui-ci se vendra aussi vite que les autres offres.

Écrit par Adrian Willings.