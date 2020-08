La série Nvidia RTX 3000 serait lancée en septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon diverses sources, Nvidia se prépare à la fois à annoncer et à lancer sa prochaine gamme de cartes graphiques sous la forme de la série RTX 3000.

WCCFTech a publié un rapport affirmant que des sources suggèrent un calendrier de lancement provisoire pour la nouvelle gamme de GPU en septembre.

Les sources suggèrent que le géant du graphisme prévoit de lancer trois classes différentes de la série RTX 3000 en septembre, dautres à venir dans les mois qui suivent.

Il ny a actuellement aucun mot officiel sur la convention de dénomination que Nvidia utilisera pour ces nouvelles cartes, mais on pense que le remplacement de la RTX 2080 Ti sera le premier à être lancé. Cela se produira également à la mi-septembre. Il est également suggéré que cette version portera un énorme 24 Go de vRAM et devrait être une vraie bête de jeu.

On pense également que des versions "super" des nouvelles cartes graphiques seront lancées peu de temps après, à la mi-septembre et au début doctobre. Ce calendrier de lancement est suggéré pour permettre à Nvidia de concurrencer directement les lancements dAMD au cours de la même période.

La série RTX 3000 est lancée parallèlement à la nouvelle architecture Ampere et, si lon en croit les rumeurs, il y aura des améliorations significatives de la puissance de traitement. Des fuites précédentes sont apparues, suggérant que le remplacement de la série RTX 3000 du 2080 Ti serait jusquà 40% plus rapide.

Des moments passionnants pour les joueurs sur PC.

