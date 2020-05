Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Minecraft avec RTX est maintenant en version bêta sur Windows 10 - apportant pour la première fois des visuels ray-tracés au jeu le plus vendu. Nous avons expliqué comment essayer la version bêta ici et maintenant il y a plus de raisons de le faire car Nvidia a ajouté encore plus de mondes à jouer.

Naturellement, Minecraft reste aussi populaire que jamais après une décennie - et Nvidia dit quil est toujours dans les cinq meilleurs jeux joués sur le matériel GeForce.

Nvidia , Microsoft et le développeur Mojang ont ajouté une forme de lancer de rayons connue sous le nom de traçage de chemin pour la version Windows 10 du jeu. Cela simule la façon dont la lumière est transportée à travers une scène. Selon Nvidia, il "présente un modèle unifié pour les calculs déclairage pour de nombreux types deffets différents qui ont traditionnellement été mis en œuvre séparément à laide de rendus tramés ou hybrides".

Ces effets incluent la lumière directe du soleil et dailleurs, des puits de lumière, des reflets précis dans leau et le métal, la lumière émise par la lave et dautres surfaces, ainsi que des ombres plus réalistes.

Le logiciel est maintenant en version bêta ouverte sur Windows 10 dans le cadre du programme Xbox Insider . Une fois sorti de la version bêta, Minecraft avec RTX sera une mise à jour gratuite plus tard cette année pour quiconque possède Minecraft sur Windows 10.

"La prochaine grande évolution pour Minecraft est arrivée avec Minecraft avec RTX", a déclaré Saxs Persson, directeur créatif de la franchise de Minecraft chez Microsoft.

"Le cœur de Minecraft classique est la construction avec des blocs. Les GPU GeForce RTX transforment le monde Minecraft avec un look beaucoup plus réaliste en ajoutant des effets déclairage réalistes, des ombres, des reflets, de la réfraction et plus encore à la trousse à outils du constructeur."

Les mondes originaux publiés dans le cadre de la version bêta étaient:

Aquatic Adventure RTX par Dr_Bond

Couleur, lumière et ombre RTX par PearlescentMoon

Crystal Palace RTX par GeminiTay

Imagination Island RTX par BlockWorks

Neon District RTX par Elysium Fire

Des temples et des totems RTX par Razzleberries

Depuis lors, Nivida a publié cinq nouveaux mondes dans le cadre du pack Creator Worlds # 2 . Ces nouvelles cartes incluent un mélange daventures, de survie et de mini-jeux, notamment: