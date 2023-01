Les ordinateurs portables de jeu de MSI sont encore meilleurs grâce à DLSS 3 et aux processeurs Intel de 13e génération.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - À Las Vegas, MSI présente au CES un certain nombre d'ordinateurs portables de sa gamme 2023. Il s'agit notamment de nouveaux ordinateurs portables de jeu qui intègrent à la fois des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 et les processeurs Core HX de 13e génération d'Intel.

Avec ces ordinateurs portables, MSI promet un "saut quantique" dans les performances de jeu grâce à l'architecture Ada Lovelace de Nvidia dans les derniers GPU. Cela donne accès à l'upscaling alimenté par l'IA avec DLSS 3 et au ray tracing.

Outre les améliorations graphiques, ces derniers ordinateurs portables bénéficient également d'une augmentation des performances grâce à la dernière génération de processeurs Intel.

MSI affirme avoir amélioré les caractéristiques thermiques grâce à des caloducs dédiés afin de garantir des performances maximales sur toute sa gamme d'ordinateurs portables, des MSI Titan haut de gamme aux Katana d'entrée de gamme.

Ordinateurs portables MSI Titan GT et Raider GE

Au sommet de la gamme 2023 se trouvent les ordinateurs MSI Titan GT et Raider GE, qui sont équipés d'un processeur Intel Core i9-13980HX et d'un GPU Nvidia GeForce RTX 4090.

Ces ordinateurs portables de jeu augmentent également les performances grâce à la technologie OverBoost Ultra de MSI, qui pousse les performances du GPU et du CPU jusqu'à 250W de puissance totale ou supporte une fréquence de 5,2GHz sur les huit P-cores.

Ces ordinateurs portables devraient également être visuellement époustouflants, le Titan GT étant équipé du premier écran Mini LED 4K/144Hz au monde, avec une luminosité maximale de 1000 nits via 1000 zones de gradation locales.

Le MSI Raider GE, quant à lui, promet des visuels époustouflants avec un écran 16:10 QHD+ 240Hz. Le châssis a été mis à niveau et comprend une barre lumineuse matricielle améliorée pour une esthétique qui fait tourner les têtes.

Série Stealth de MSI

La série Stealth comprend désormais une gamme d'ordinateurs portables de 14, 15, 16 et 17 pouces.

Les Stealth 14 Studio et Stealth 16 Studio ont des châssis en alliage magnésium-aluminium et des designs fins et légers. Comme les ordinateurs portables haut de gamme, ces ordinateurs Stealth sont dotés de la technologie thermique Vapor Chamber de MSI, qui leur permet de fonctionner de manière fraîche et silencieuse.

MSI affirme que le Stealth 14 Studio est le portable de jeu de 14 pouces le plus puissant du marché. Les autres ordinateurs portables Studio sont également validés Nvidia Studio, ce qui les rend idéaux pour les créateurs de contenu.

La société affirme que le Stealth 15 offre l'expérience la plus immersive grâce à un écran OLED à taux de rafraîchissement élevé de 204 Hz, avec un temps de réponse de 0,2 ms et une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %.

Parallèlement, la technologie Nvidia Max-Q permet d'optimiser les performances, l'autonomie de la batterie et la puissance pour une efficacité optimale lors des jeux ou du travail.

Machines d'entrée de gamme inspirées du cyberpunk

Outre les ordinateurs portables d'entrée de gamme MSI Katana, Sword et Pulse, MSI a également dévoilé une toute nouvelle série d'ordinateurs portables d'entrée de gamme au design futuriste inspiré du cyberpunk. Ce design comprend un châssis translucide qui permet de voir le fonctionnement interne et les pièces mécaniques des ordinateurs portables. C'est certainement quelque chose de différent pour ceux qui s'ennuient des designs habituels des ordinateurs portables de jeu.

