MSI équipe son ordinateur portable Titan GT77 d'un écran LED miniature 4K.

(Pocket-lint) - MSI a annoncé le Titan GT77, son ordinateur portable de jeu phare, mais la plupart de l'attention sur cette machine sera dirigée vers l'écran.

En effet, il est doté de l'écran le plus performant que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable, avec non seulement une résolution de 4K 144Hz, mais aussi une dalle Mini LED.

Les mini LED ont fait leur apparition sur les ordinateurs portables l'année dernière - le MacBook Pro en est équipé par exemple. Cette technologie d'affichage permet un éclairage beaucoup plus précis grâce à la matrice de rétroéclairage Mini LED utilisée, ce qui se traduit par une meilleure qualité d'image.

La résolution 4K est synonyme de plus de détails, tandis que le rafraîchissement à 144 Hz permet des animations et des graphiques plus fluides. La luminosité maximale de l'écran du MSI Titan GT77 est de plus de 1000 nits, ce qui vous permet d'obtenir un impact réel dans les visuels HDR également.

Il s'agit d'un écran de 17,3 pouces et MSI affirme qu'il offrira une puissance de traitement de premier ordre et un GPU Nvidia GeForce, mais MSI ne va pas plus loin pour le moment.

Nous nous attendons à ce que ce soit le nouveau matériel Intel 13e génération " Raptor Lake " et vous pourriez remarquer que l'image de MSI pour l'ordinateur portable comprend les lettres HX et 13V.

Nous attendons également du matériel Nvidia GeForce RTX 40.

Tout sera confirmé au CES 2023, où nous nous attendons à ce qu'une série de nouveaux ordinateurs portables soient lancés sur le nouveau matériel d'Intel.

