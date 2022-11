Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - MSI a annoncé le Project 491C, qu'il appelle le " premier moniteur de jeu incurvé WD-OLED super ultra-large au monde " avant le CES2023.

Annoncé par un message sur Twitter par le compte MSI Gaming, le nouveau moniteur promet beaucoup sans nous donner beaucoup d'informations. Nous savons qu'il est doté d'une dalle QD-OLED à 240 Hz, et MSI affirme que toute personne assise devant lui " profitera d'une expérience visuelle bien meilleure que tout ce que vous avez connu auparavant ".

C'est à peu près tout. Nous pouvons nous attendre à en apprendre davantage sur cette chose assez tôt, cependant. MSI affirme que de plus amples informations sur le projet 491C seront bientôt disponibles, ce qui signifie que nous devrons peut-être attendre le CES2023. Celui-ci débutera le 5 janvier 2023 et se terminera le 8 janvier 2023. MSI ne sera pas le seul à être présent, bien sûr, mais il vient de s'assurer qu'il sera l'un des premiers stands vers lequel les gens se dirigeront.

Le PREMIER moniteur de jeu incurvé super ultra-large au monde, doté d'une dalle QD-OLED 240 Hz, est là pour vous garantir une expérience visuelle bien meilleure que tout ce que vous avez connu auparavant. Préparez-vous au CES2023 pour le lancement de notre projet 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD- MSI Gaming (@msigaming) 24 novembre 2022

Il y a encore beaucoup de questions à poser pour ces personnes, bien sûr. Nous ne connaissons pas la résolution de cette chose et nous n'avons aucune idée de ce qu'elle coûtera ou de la date de sa mise en vente. Nous nous attendons déjà à ce que la première réponse soit "beaucoup", mais la seconde est encore incertaine à ce stade. Les produits annoncés au CES peuvent arriver presque immédiatement ou un an plus tard, alors ne commencez pas à mettre vos sous de côté tout de suite.

Quant à la taille de cette chose, le nom suggère qu'elle sera de 49 pouces. Mais nous attendrons une annonce en bonne et due forme pour en être sûrs.

Écrit par Oliver Haslam.