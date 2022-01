MSI dévoile de nouveaux ordinateurs portables de jeu et de créateur au CES 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que le CES 2022 bat son plein, toutes les plus grandes et les meilleures marques présentent divers produits pour 2022.

N'étant pas du genre à se reposer sur ses lauriers, MSI a dévoilé un certain nombre d'ordinateurs portables de jeu et de créateurs pour cette année, ainsi que des modifications matérielles intéressantes.

L'un de ces changements comprend une toute nouvelle technologie de refroidissement exclusive sous la forme d'un coussin de refroidissement thermique en métal liquide qui fond lorsqu'il atteint 58 ° Celsius (136 ° F) et offre un refroidissement plus efficace du processeur, augmentant ainsi les performances jusqu'à 10 %. .

La société a dévoilé plusieurs nouveaux ordinateurs portables, dont certains dotés de la nouvelle carte graphique pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 Ti pour des performances phares.

Parallèlement à ce matériel, vient la quatrième génération de technologies Max-Q, avec CPU Optimizer, Rapid Core Scaling et Battery Boost 2.0. Cela signifie des performances, une efficacité et une durée de vie de la batterie améliorées pour les modèles 2022.

Pour la série MSI Stealth GS, MSI a apporté quelques modifications, notamment une nouvelle charnière en alliage plus durable, une nouvelle couleur "noyau noir" pour le GS77 et un pavé tactile agrandi et une taille de capuchon de touche pour assurer une expérience de frappe plus confortable et plus satisfaisante. Le modèle 2022 contient également six haut-parleurs avec la promesse d'aigus plus nets et de basses puissantes.

Ces ordinateurs portables MSI Stealth sont livrés avec un processeur Intel Core i9-12900H, un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32 Go de RAM DDR5 et un SSD PCIe gen 4 de 1 To. Avec des options d'écran de 1080p 360Hz à 4k 120Hz, il y a beaucoup de potentiel agréable pour les joueurs ici.

En tant que machines de jeu ultimes de MSI, la série Raider GE a également été mise à niveau pour 2022. L'ajout du tampon en métal liquide promet des performances supplémentaires, mais MSI dit également que vous obtiendrez une expérience rapide et fluide avec celui-ci grâce à jusqu'à 4K affichages et modes graphiques discrets aussi.

Les MSI Raider GE76 (17 pouces) et Raider GE66 (15,6 pouces) promettent des performances sérieuses avec un processeur Intel Core i9-12900HK, jusqu'à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz et un SSD de 1 To.

MSI a collaboré avec Ubisoft pour créer une édition d'extraction Rainbow Six du Crosshair 15. Un ordinateur portable de jeu "futuriste" avec des reflets et des "éléments de science-fiction" inspirés du jeu. Ce Crosshair 15 spécialement thématique contient un processeur Intel Core i9-12900H, un GPU Nvidia GeForce RTX 3070, jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To.

En ce qui concerne l'affichage, cette édition spéciale dispose d'un panneau de taux de 15,6 pouces Quad HD (1440p) 165 Hz qui est 100% conforme DCI-P3. Cela vous coûtera 1 999 $. Donc, si vous êtes enthousiasmé par le jeu, vous allez adorer celui-ci.

MSI a également actualisé un certain nombre d'autres ordinateurs portables dans sa gamme de créateurs, notamment le MSI Pulse GL76/66, qui offre une meilleure circulation d'air de 15 %. Le Creator Z17 a également été présenté comme le premier ordinateur portable de 17 pouces au monde à prendre en charge le stylet tactile. Cet ordinateur portable a un écran 16:10 avec un design à lunette mince et la technologie True Color.

