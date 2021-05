Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel et ses partenaires ont dévoilé une panoplie de nouveaux ordinateurs portables de jeu équipés des derniers processeurs de la série H de 11e génération.

MSI est intégré à plusieurs machines et propose des mises à jour de sa série dordinateurs portables portables de jeu préférés des fans, notamment les modèles GE Raider, GP Leopard et GS Stealth.

Ces ordinateurs portables ont maintenant reçu une variété de mises à niveau, y compris non seulement les derniers processeurs Intel, mais également les cartes graphiques GeForce RTX 3080 de Nvidia.

Jusquà processeurs Intel Core i9 de 11e génération

Carte graphique jusquà Nvidia RTX 3080 avec 16 Go de mémoire GDDR6

Panneau de niveau IPS de 17,3 pouces ou 15,6 pouces avec un choix de spécifications jusquà 4K 120Hz

Jusquà 64 Go de RAM à 3200 MHz

Stockage SSD PCIe Gen 4

Batterie Li-Polymère à 4 cellules avec une puissance de 99,9 Wh

Lobjectif principal de la sortie est les ordinateurs portables de jeu puissants de MSI sous la forme des GE76 et GE66 Raider .

Véritables accrocheurs, ces ordinateurs portables sont dotés de la barre mystique élégante de MSI pour cette lueur RVB satisfaisante, mais plus important encore, obtiennent une amélioration des performances grâce à loffre de GPU RTX 3080 et de la technologie Wi-Fi 6.

Les modèles Raider mis à jour disposent également doptions décran qui incluent des panneaux 1080p 360Hz ou QHD 240Hz ou 4K UHD 120Hz. MSI affirme également que sa technologie Cooler Boost 5 gardera les choses au frais et efficacement pendant que vous jouez aussi.

Lautre point fort ici est la mise à niveau vers le stockage SSD PCIe gen 4, ce qui signifie que vous obtiendrez désormais un stockage NVMe plus rapide dans vos ordinateurs portables de jeu avec des temps de chargement et de démarrage plus courts. Cest également le cas pour toute la gamme des nouveaux ordinateurs portables MSI.

Les modèles légers Stealth ont également été mis à jour avec non seulement des spécifications similaires aux versions Raider, mais également avec une meilleure capacité de batterie que les modèles précédents, des options décran améliorées et de jolis ajustements de conception.

Ces ordinateurs portables Stealth sont conçus pour être légers et portables, mais avec suffisamment de puissance sous le capot pour vous offrir une excellente session de jeu.

Lesthétique du design élégant comprend des gravures au laser du logo de MSI, un décor de charnière argentée et des haut-parleurs avant agrandis qui promettent une "sensation auditive" quoi que cela signifie.

Une fois de plus, MSI a travaillé avec SteelSeries sur le clavier de ses ordinateurs portables Stealth, les joueurs sont donc tenus de se réjouir et du plaisir de cette configuration.

Pour en savoir plus sur ces ordinateurs portables et dautres, connectez-vous à MSIology plus tard cette semaine.

Écrit par Adrian Willings.