Le PC de développement Windows on Arm de Microsoft est un aspirant Mac mini à 599 $.

(Pocket-lint) - Microsoft dispose d'un tout nouveau PC de développement Windows on Arm, qui ressemble plus que de raison au Mac mini d'Apple. Et c'est une bonne chose.

La machine, que Microsoft appelle Windows Dev Kit 2023, était à l'origine connue sous le nom de Projet Volterra, mais l'objectif est toujours le même : Microsoft veut faciliter la tâche des développeurs qui souhaitent créer des applications pour Windows on Arm, et pour ce faire, ils ont besoin d'une machine sur laquelle le faire.

Cette machine ressemble beaucoup à un Mac mini, mais avec un matériel résolument différent de celui d'Apple. On y trouve une plate-forme Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm associée à 32 Go de RAM et à un SSD NVMe de 512 Go. Il n'y a pas une tonne de ports, mais les plus importants sont présents. Cela signifie une paire de ports USB-C 3.2 Gen 2 sur le côté et deux ports USB-A 3.2 Gen 2 à l'arrière. C'est là que les développeurs trouveront également un port Ethernet rejoint par un Mini DisplayPort, également.

En outre, une unité de traitement neuronal devrait permettre aux développeurs de s'adonner à l'apprentissage automatique et à l'IA lorsque le besoin s'en fait sentir.

Ceux qui disposent du Windows Dev Kit auront accès à des versions spéciales Arm des logiciels de Microsoft, notamment Teams, Office, OneDrive, etc.

La nouvelle petite boîte à malices de Microsoft est désormais disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne et au Japon, au prix de 599 $ / 570 £ / 699 €.

Écrit par Oliver Haslam.