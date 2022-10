Surface Studio 2+ dispose désormais d'une plus grande puissance de traitement pour la conception et le rendu 3D

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft a lancé le Surface Studio original en 2016, puis le Surface Studio 2 en 2018. Maintenant, au cours de l 'événement d'automne de Microsoft, la société a révélé la dernière itération sous la forme du Surface Studio 2+.

Cet appareil a été réarchitecturé avec un processeur Intel Core H-35 mis à jour et équipé d'une carte graphique discrète Nvidia GeForce RTX 3060.

Selon Microsoft, cela signifie non seulement 50 % de performances supplémentaires pour le processeur, mais aussi des capacités graphiques améliorées. C'est idéal pour les travaux de conception 3D ou les tâches de rendu.

La société affirme également avoir amélioré l'écran, les caméras, les microphones, les ports et plus encore. Il est livré avec Windows 11 en standard, ce qui facilite le multitâche avec des mises en page instantanées et l'écran partagé sur le grand écran de 28 pouces.

Processeur Intel Core i7-11370H et GPU Nvidia GeForce RTX 3060 pour ordinateur portable avec 6 Go de mémoire GPU GDDR6

33 GO DE RAM DDR4, 1 TO DE SSD

Écran PixelSense de 28 pouces avec une résolution de 4500 x 3000 (192 PPI)

Multi-touch 10 points, profil de couleur sRGB et Vivid, affichage DCI-P3

Prise en charge de Dolby Vision, Gorilla Glass 3

Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour naviguer ou un stylo numérique pour dessiner et bien sûr, comme le Surface Studio 2+ est ajustable à plusieurs angles, il sera facile à utiliser pour vos besoins créatifs.

Le Surface Studio 2+ est également doté des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos pour améliorer votre expérience. Grâce à une caméra améliorée et à des micros de studio améliorés, Microsoft affirme également que vous serez plus élégant lors des appels.

Pour en savoir plus sur le Surface Studio 2+, cliquez ici.

Écrit par Adrian Willings.