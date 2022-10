Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de l 'événement d'automne de Microsoft, la société a présenté un certain nombre d'appareils différents, dont le Surface Laptop 5, le Surface Pro 9 et le Surface Studio 2+.

Le Surface Laptop 5 fait suite au Surface Laptop 4 et Microsoft affirme qu'il est 50 % plus puissant que l'appareil précédent. Il dispose également d'une autonomie de 17 heures pour vous permettre de tenir toute la journée.

Outre le design classique du Surface Laptop, le nouvel appareil bénéficie de mises à niveau, notamment Thunderbolt 4, et utilise la plate-forme Intel Evo ainsi que les processeurs Intel de 12e génération. Cela signifie un multitâche plus rapide et de meilleures performances dans tout ce que vous faites.

Écran PixelSense de 13,5 pouces avec une résolution de 2256 x 1504 (201 PPI) et une fonction multi-touch à 10 points.

Écran PixelSense de 15 pouces avec une résolution de 2496 x 1664 (201 PPI) et un multi-touch à 10 points+.

Processeur Intel Core i5-1235U ou i7-1255U de 12e génération et carte graphique Intel Iris Xe.

Jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5x et jusqu'à 1 To de SSD.

Le Surface Laptop 5 propose des options comprenant un écran PixelSense de 13,5 pouces (tactile) ou de 15 pouces avec un rapport d'aspect de 3:2 et Dolby Vision IQ. L'ajout de cette technologie Dolby Vision se traduit par une meilleure qualité d'image et la promesse de couleurs vives et d'un contraste net, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Microsoft fait appel à Dolby cette fois-ci, avec un système de haut-parleurs qui inclut le traitement spatial Dolby Atmos 3D pour un son plus immersif.

Le nouveau Surface Laptop 5 est disponible en plusieurs coloris, notamment Platinum avec Alcantara, Sage, Matte Black et Sandstone. Le modèle de 15 pouces est quant à lui uniquement disponible en Platinum et Matte Black. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Écrit par Adrian Willings.