Comment réinitialiser un PC ou un ordinateur portable sous Windows ?

(Pocket-lint) - Si vous rencontrez des problèmes avec Windows, si vous avez besoin d'un nouveau départ pour supprimer les bloatware qui ralentissent votre PC ou si vous voulez nettoyer votre PC ou votre ordinateur portable pour des raisons de confidentialité, une réinitialisation d'usine peut être l'option la plus simple.

Une réinitialisation d'usine peut sembler être une mesure radicale, mais elle accélérera également votre machine et, espérons-le, supprimera tous les problèmes que vous rencontriez avec une installation fraîche et propre de Windows.

Si vous craignez de perdre vos fichiers, il y a une bonne nouvelle : Windows propose une option permettant de conserver vos fichiers personnels tout en réinitialisant tout le reste.

Mais il est toujours utile de faire des sauvegardes séparées, alors procurez-vous un bon disque dur externe et sauvegardez vos fichiers, photos et vidéos les plus importants avant de commencer !

Comment effectuer une réinitialisation d'usine avec Windows

Les étapes de la réinitialisation d'usine d'une machine Windows sont fondamentalement les mêmes, que vous utilisiez Windows 10 ou Windows 11. Il suffit de suivre ces étapes pour commencer :

Appuyez sur le bouton du menu démarrer ou sur la touche Windows de votre clavier. Tapez Reset Cliquez sur l'option "Réinitialiser ce PC" qui s'affiche. Une fenêtre devrait s'ouvrir avec des options de récupération Cliquez sur "Réinitialiser le PC" ou "Démarrer". Vous pourrez alors choisir entre "conserver mes fichiers" et "tout supprimer". Sélectionnez l'une d'elles, puis suivez les autres options. Vous pouvez alors choisir de télécharger et de réinstaller Windows (une bonne idée si vous avez des problèmes) ou de réinstaller localement. Puis choisissez de continuer.

Le processus de réinitialisation peut prendre un certain temps avant de fonctionner. Plus longtemps si vous avez choisi de télécharger et de réinstaller Windows depuis le cloud. Nous pensons qu'il vaut la peine de choisir cette option car elle vous garantit de disposer des dernières mises à jour et d'une version stable de Windows.

Une fois l'opération terminée, votre machine redémarre avec une toute nouvelle copie de Windows. Vous devrez ensuite télécharger tous les logiciels que vous utilisez habituellement, vérifier les mises à jour de Windows et installer les derniers pilotes graphiques pour vous assurer une expérience optimale.

