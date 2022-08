Comment désactiver Cortana dans Windows

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cortana est la réponse de Microsoft à Google Assistant, Siri d'Apple et Amazon Alexa. Cet assistant vocal numérique est intégré à Windows, ce qui signifie qu'il vous suffit de dire"Hey, Cortana" pour obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin.

Pour certains cependant, l'idée d'avoir un autre appareil qui écoute tout ce que vous dites peut être rebutante. Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez désactiver Cortana assez facilement.

-

Avant de commencer, il convient de noter que Cortana n'est pas activé par défaut dans Windows 11. Si vous souhaitez le désactiver, vous n'avez donc à vous en préoccuper que sous Windows 10.

L'une des façons les plus simples de désactiver Cortana est de l'empêcher de se charger lorsque Windows le fait. Vous pouvez choisir les applications qui se chargent lorsque vous allumez votre PC, donc désactiver Cortana ici l'empêchera même de se charger en premier lieu.

Pour ce faire, vous devez d'abord ouvrir le Gestionnaire des tâches. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez appuyer sur la touche Windows de votre clavier et taper "Gestionnaire des tâches" pour le trouver, faire un clic droit dans la barre des tâches et cliquer pour le lancer ou utiliser notre raccourci préféré et suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur CTRL+SHIFT+ESC pour lancer le Gestionnaire des tâches. Recherchez l'onglet Démarrage et cliquez dessus. Parcourez la liste des applications et recherchez Cortana. Faites un clic droit sur Cortana et cliquez sur désactiver.

Pendant que vous y êtes, nous vous recommandons de désactiver tout ce que vous n'utilisez pas dans vos activités quotidiennes et qui est essentiel à votre travail ou à vos loisirs. De nombreuses applications sournoises que vous avez installées tenteront de se lancer au démarrage, ce qui peut vraiment ralentir le temps de démarrage de votre ordinateur.

Vous pouvez également désactiver Cortana à l'aide des paramètres système des applications de démarrage. Pour y accéder :

Cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows et tapez "applications de démarrage". Cliquez sur les paramètres système des applications de démarrage. Trouvez Cortana dans la liste des applications de démarrage. Cliquez sur désactiver

Cela fonctionne à la fois dans Windows 10 et Windows 11, vous pouvez donc désactiver toutes les apps que vous ne voulez pas lancer automatiquement en quelques clics.

Si vous voulez être doublement sûr que Cortana est désactivé, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application et cliquer sur quelques boutons pour désactiver Cortana.

Cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier. Accédez à "toutes les applications". Trouvez Cortana dans la liste Faites un clic droit sur Cortana et cliquez sur "Paramètres de l'application" ou "Plus de paramètres". Recherchez le paramètre "Exécution à la connexion" et désactivez-le.

Vous pouvez également voir un paramètre pour le microphone ici, de sorte que vous pouvez désactiver l'accès de Cortana à votre microphone.

Si la désactivation de Cortana ne suffit pas, vous pouvez toujours le désinstaller. Hélas, pour ce faire, il ne suffit pas de se rendre dans le panneau de configuration et de cliquer sur les paramètres d'ajout ou de suppression de programmes. Vous avez besoin d'un peu d'astuce pour le faire.

Cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows et tapez Powershell. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Windows Power Shell et cliquez sur "Exécuter en tant qu'administrateur". Une fois qu'il est lancé, tapez Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage Appuyez sur Entrée

Cela supprimera Cortana de votre système, à l'exception de certains fichiers de registre. La suppression de ces derniers risque d'être trop agressive pour la plupart des gens, nous vous conseillons donc de ne pas y procéder.

Écrit par Adrian Willings.