(Pocket-lint) - La prochaine grande mise à jour Windows 11 de Microsoft devrait être lancée le 20 septembre 2022, selon des sources.

Selon The Verge, Microsoft a testé la mise à jour 22H2 pendant des mois et elle sera disponible le mois prochain via Windows Update.

Les améliorations attendues comprennent les dossiers d'applications dans le menu de démarrage, la prise en charge du glisser-déposer pour la barre des tâches, ainsi que de nouveaux gestes et animations tactiles.

Certaines fonctions d'accessibilité seront également ajoutées, notamment une fonction de sous-titrage en direct pour les personnes sourdes et malentendantes.

Il y aura également un outil appelé Voice Access, qui permet aux utilisateurs de contrôler leur PC avec leur voix.

Le gestionnaire de tâches a été retravaillé et disposera désormais d'un mode sombre et d'une disposition plus agréable. Il disposera également d'un mode d'efficacité pour limiter l'accaparement des ressources par les applications.

Snap Layout devrait connaître de grosses améliorations, permettant d'organiser plus facilement vos apps comme vous le souhaitez.

Enfin, Microsoft travaille également sur l'ajout d'onglets à l'explorateur de fichiers, mais cela viendra un peu plus tard et n'est pas attendu pour le 20 septembre.

Le rapport suggère également que nous verrons de nouveaux produits Microsoft Surface cet automne, pour marquer les 10 ans de la marque Surface.

Microsoft n'a pas officiellement annoncé la date de sortie de la mise à jour 22H2 ou un quelconque événement Surface, donc, bien sûr, les dates peuvent changer,

Si vous souhaitez profiter de la nouvelle mise à jour en avance, la version finale est disponible pour les Windows Insiders ici.

Écrit par Luke Baker.