(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé le dernier Surface Laptop, le qualifiant de "plus léger" et "plus portable" à ce jour.

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié à partir du 7 juin 2022.

Il est livré avec Windows 11 préinstallé, dispose d'un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces (1536 x 1024) et fonctionne avec un processeur quadricœur Intel Core i5 de 11e génération. Il existe des options de RAM LPDDR4x de 4 et 8 Go.

Les graphiques Intel Iris X sont également de la partie.

Le poids total de l'appareil est d'un peu plus d'un kilo, soit 1,127 kg, et sa finesse est de 15,7 mm. Cependant, contrairement à d'autres ultraportables, il est équipé de ports USB-C et USB-A et d'un port casque de 3,5 mm.

La capacité de stockage peut aller jusqu'à 256 Go (SSD), tandis que l'autonomie de la batterie est annoncée comme pouvant atteindre 13,5 heures.

Les technologiesWi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 assurent la connectivité sans fil. Il y a aussi une caméra d'appel vidéo HD 720p. Ses haut-parleurs ominidirectionnels sont certifiés Dolby Audio Premium.

Le Surface Laptop Go 2 peut être commandé en plusieurs variantes de couleurs, avec des alternatives de sauge, bleu glacier, grès et platine.

Les prix commencent à 529 £ / 599 $ et les commandes sont désormais prises sur la boutique en ligne de Microsoft. Vous pouvez le consulter et le précommander auprès de Microsoft UK ici, ou Microsoft US ici.

Écrit par Rik Henderson.