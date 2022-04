L'ordinateur portable Surface Go 2 de Microsoft arrive bientôt, sous le nom de code "Zuma".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau Surface Laptop Go de Microsoft arrive très bientôt, selon un rapport.

Sous le nom de code "Zuma", le Surface Laptop Go 2 serait le calendrier de sortie de Microsoft pour le premier semestre de cette année. Cela signifie qu'il est attendu pour le mois de juin.

Des sources ont déclaré à Windows Central qu'il sera livré avec un processeur mis à jour et une nouvelle couleur.

Le site affirme également que le prix du Surface Laptop Go 2 sera similaire à celui de son prédécesseur - environ 549 $ pour le modèle d'entrée de gamme. Il sera équipé d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Il y aura aussi quelques modèles plus sophistiqués, dit-on.

En ce qui concerne le design, l'ordinateur portable mince aurait la même taille d'écran de 12,4 pouces et un design extérieur similaire à celui du Surface Laptop Go existant.

Cependant, il y aura une nouvelle couleur pour le Go 2 : Sage. Elle rejoindra les couleurs Platinum, Ice Blue et Sandstone.

Compte tenu du calendrier, il y a de fortes chances qu'il soit annoncé lors de la conférence des développeurs de Microsoft - Build - en mai. Cette année encore, il s'agira d'un événement exclusivement virtuel, qui se déroulera du 24 au 26 mai 2022.

Si tel est le cas, la date d'expédition se situera aux alentours de début juin.

Écrit par Rik Henderson.