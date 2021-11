Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft na pas encore abandonné les écoles.

Lors dun événement axé sur léducation à la fin de 2021, Microsoft a présenté un Surface Laptop SE très bon marché exécutant une nouvelle édition étudiante de Windows 11. Appelé Windows 11 SE, il est conçu pour fonctionner exclusivement sur des ordinateurs portables conçus pour les classes K-8 aux États-Unis. . Cest différent de la version en mode S de Windows que Microsoft a précédemment poussée. Étant donné que le mode S limitait essentiellement les utilisateurs aux applications du Microsoft Store, il était plus gênant pour les écoles et na jamais vraiment décollé.

Il convient de noter que les Chromebooks possèdent le marché K-12. Si vous êtes allé à lécole primaire, intermédiaire ou même secondaire aux États-Unis, vous avez utilisé un ordinateur portable Chrome OS en classe et pour vos devoirs. Microsoft essaie de reconquérir ce segment pour le moment, et son dernier effort pourrait être son plus vrai rival Chrome OS à ce jour .

Windows 11 SE est une nouvelle édition de Windows 11 conçue spécifiquement pour les étudiants et les écoles. Il est disponible sur les nouveaux appareils à bas prix vendus aux clients de léducation.

La plupart des différences entre Windows 11 et Windows 11 SE sont assez mineures.

Microsoft a déclaré avoir parlé aux enseignants et aux étudiants pour obtenir des commentaires, ce qui a conduit à une poignée de nouvelles fonctionnalités et de modifications dans Windows 11 SE.

Windows 11 SE est livré avec toutes les applications clés Microsoft 365 préinstallées Les applications se lancent toujours en mode plein écran sur Windows 11 SE Windows 11 SE a une version simplifiée de Snap Layouts Au lieu de plusieurs, il utilise un mode unique qui vous permet de placer des applications côte à côte La section Widgets de Windows 11 a également été supprimée Microsoft a dit que cétait trop distrayant dans les salles de classe Microsoft Edge sera également configuré pour accepter les extensions Chrome Cest quelque chose de désactivé par défaut sur Windows 11 Windows 11 SE sauvegarde les documents sur OneDrive par défaut Il a également un support hors ligne ! Windows 11 SE a un nouveau fond décran Bloom coloré par défaut

Windows 11 SE est, bien sûr, optimisé pour exécuter les services de Microsoft - du navigateur Edge à Office - mais il nest pas limité aux applications du Microsoft Store. Cela signifie que, contrairement au mode S malheureux de Microsoft, Windows 11 SE prend en charge les applications tierces, notamment Zoom et Chrome, donnant aux écoles le choix dutiliser ce quelles veulent.

Les appareils Windows 11 SE sont gérés et mis à jour par les administrateurs informatiques dune école, même en dehors de la salle de classe. Ils sont également responsables des applications pouvant être installées. Microsoft a déclaré avoir passé plus dun an à discuter avec les administrateurs informatiques de leurs principales préoccupations. Fait intéressant, ils ont tous mentionné la réparabilité. Ainsi, Microsoft autorise les écoles à remplacer les composants de son Surface Laptop SE sous Windows 11 SE et leur vendra même des pièces par lintermédiaire de fournisseurs de services.

Les administrateurs informatiques reçoivent également une console de gestion backend plus simplifiée pour léducation. Microsoft regroupe également des applications, telles que Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education et Flipgrid, afin que les administrateurs informatiques naient pas à les installer séparément. Les étudiants peuvent simplement ouvrir un ordinateur portable Windows 11 SE, saisir leurs informations de connexion et accéder instantanément à leurs applications approuvées et à leurs documents enregistrés dans le cloud. Simple - tout comme Chrome OS.

Lun des premiers appareils est le Surface Laptop SE de 249 $ de Microsoft, mais il est disponible exclusivement pour les écoles et les étudiants. Le modèle de base est livré avec un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage eMMC et un écran de 11,6 pouces (résolution 1366 x 768). Vous pouvez en savoir plus sur Surface Laptop SE ici.

Dautres ordinateurs portables Windows 11 SE à bas prix proviennent dAcer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo. Ceux-ci seront vendus aux écoles.

Les ordinateurs portables Windows 11 SE devraient arriver dans les canaux de léducation plus tard cette année et au début de 2022. Le Surface Laptop SE sera lancé au début de 2022.

Windows 11 SE est clairement le dernier effort de Microsoft pour concurrencer Chrome OS. Chrome OS est facile à utiliser pour les enfants et facile à gérer pour les administrateurs informatiques et les écoles, et Microsoft a configuré Windows 11 SE afin quil ait le potentiel dêtre tout aussi convivial pour les clients de léducation.

