(Pocket-lint) - Microsoft tente à nouveau de concurrencer les Chromebooks . Cette fois, cest avec un Surface Laptop SE à 249 $, le Surface le plus convivial à ce jour .

Disponible exclusivement pour les écoles et les étudiants, le Surface Laptop SE commence à 249 $ et est livré avec une nouvelle édition étudiante de Windows. Appelé Windows 11 SE, considérez-le comme la réponse de Microsoft à Chrome OS. Windows 11 SE sera livré avec une variété dordinateurs portables abordables dans les prochains mois.

Les premiers partenaires prometteurs des machines Windows 11 SE incluent Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo.

Quant au Surface Laptop SE, il possède le même clavier et le même trackpad que le Surface Laptop Go de Microsoft , mais il a un corps tout en plastique avec un écran de 11,6 pouces (résolution 1366 x 768). Cest aussi un appareil 16:9, alors que tous les autres appareils Surface depuis 2014 ont des écrans 3:2. Les autres spécifications incluent la puissance Celeron N4020 ou N4120 dIntel avec 4 Go / 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage eMMC.

Il existe également une caméra frontale 720P de 1 mégapixel, un seul port USB-A, un port USB-C, un connecteur DC cylindrique et une prise casque 3,5 mm.

Il convient de noter quaux États-Unis, les Chromebooks possèdent le marché K-12. Si vous êtes allé au primaire, au collège ou au lycée, vous avez dû utiliser un ordinateur portable Chrome OS en classe et pour vos devoirs. Microsoft essaie depuis des années de reconquérir ce segment, et son dernier effort pourrait être son plus vrai rival Chromebook à ce jour .

Microsoft a déclaré avoir même passé plus dun an à discuter avec les administrateurs informatiques de leurs principales préoccupations - et ils ont tous déclaré la réparabilité. Ainsi, la société permet aux écoles de remplacer les composants à lintérieur du Surface Laptop SE sur place et prévoit également de leur vendre les pièces nécessaires par lintermédiaire de prestataires de services agréés.

Le Surface Laptop SE sera lancé début 2022. Il sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon.

