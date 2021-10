Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft na pas encore abandonné les écoles.

Aux États-Unis, les Chromebooks possèdent le marché K-12. Si vous allez à lécole primaire, intermédiaire ou secondaire, il est probable que vous ayez besoin dutiliser un ordinateur portable Chrome OS en classe et pour vos devoirs. Microsoft essaie depuis des années de regagner une partie de ce segment, et son dernier effort pourrait être son plus vrai rival Chromebook à ce jour .

Le géant du logiciel se préparerait à introduire un Surface Laptop à bas prix appelé Surface Laptop SE ainsi quune nouvelle édition de Windows 11 nommée Windows 11 SE - et les deux seront destinés au marché de léducation, selon Windows Central . Lordinateur portable devrait inclure un écran de 11,6 pouces (1366 x 768), le processeur Intel N4120 Celeron, jusquà 8 Go de RAM et un seul port USB-A et USB-C. Ce sera aussi ultra-abordable.

Quant à Windows 11 SE, il semble quil pourrait être similaire aux versions S de Windows 10. Microsoft a précédemment lancé un ordinateur portable Surface Go exécutant Windows 10 S Mode . Il visait également le K-12 et commençait à 399 $. Un clavier qui laccompagnait coûtait 99 $, séparément.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

Aucune idée de quand Microsoft lancera le Surface Laptop SE ou Windows 11 SE. Mais il essaiera très probablement de proposer son nouvel ordinateur portable à moins de 400 $.