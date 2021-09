Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a dévoilé une multitude dappareils lors dune diffusion en direct majeure fin septembre 2021, mais lune des refontes les moins radicales quil a présentées pour la gamme Surface est venue sous la forme du Surface Go 3.

Il sagit, exactement comme il y paraît, dune mise à jour de lancien Surface Go 2 et, à première vue, cela ne semble pas trop différent de la mise à jour de Windows 11. Voici, cependant, quelques comparaisons plus détaillées sur quelques clés. domaines.

Nous allons nous attaquer à léléphant dans la pièce ici - les Go 3 et Go 2 semblent avoir des conceptions littéralement identiques - cela est confirmé par Microsoft indiquant que leurs dimensions sont les mêmes au millimètre près. Cela signifie que si vous avez aimé le look du Go 2, il ny a absolument rien qui vous empêche davoir la même vue du Go 3.

Cela signifie que dans les deux cas, vous obtiendrez un écran de 10,5 pouces avec des lunettes assez épaisses, ainsi quun couvercle rabattable contenant le clavier et le trackpad. Chaque génération est un véritable 2-en-1, vous permettant de lutiliser comme tablette ou ordinateur portable selon vos besoins.

Nous aurions espéré une révision plus importante qui pourrait améliorer un peu lapparence du Go, mais il semblerait que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour ce genre de choses. La bonne nouvelle, cest que les Go 3 et Go 2 sont tous les deux super légers, parfaits pour le travail portable.

Dans le cadre de ce manque de changement, les spécifications techniques réelles de lécran que vous utiliserez confirment quil na pas non plus changé entre les générations - dans les deux modèles, il sagit dun panneau de résolution 1920 x 1280, avec 220 PPI et 10 -Prise en charge multipoint.

Ce nest pas une grande tragédie non plus - laffichage a été considérablement mis à jour entre le premier Go et le Go 2, il nest donc pas surprenant que Microsoft sy tienne à nouveau. Il a une bonne netteté et une bonne précision des couleurs, surtout compte tenu de sa taille.

En passant sous le capot, nous arrivons enfin à la zone où les choses ont en fait un peu changé. À partir du Go 2, il était alimenté par un Intel Pentium Gold 4425Y ou un Intel Core m3 de 8e génération. Ce dernier était le seul véritable choix pour nous, mais laissait toujours le Go 2 un peu sous-alimenté dans certains scénarios.

Tout cela exécutait Windows 10 dans son mode "S" épuré, et tout cela sest ajouté à un appareil qui était pratique à la rigueur mais qui pouvait avoir du mal avec des tâches difficiles. Pour remédier à cela, il fallait dépenser une bonne partie de largent supplémentaire pour des options daugmentation telles que la RAM doublée ou le processeur plus cher.

Pour la Surface Go 3, Microsoft a un peu aidé en augmentant un peu les spécifications minimales. Le Go 3 peut être équipé dun processeur bicœur Intel Pentium Gold 6500Y ou dun processeur bicœur Intel Core i3-10100Y de 10e génération, ce qui représente un bon pas en avant en termes de puissance.

Il est également livré avec Windows 11 (également en mode "S") pour une apparence un peu plus récente, et les avantages de nouvelles fonctionnalités telles que Xbox Cloud Gaming pour rendre le Go 3 un peu plus utile dun appareil.

Les deux générations peuvent avoir 4 Go ou 8 Go de RAM, et les deux peuvent être construites avec un maigre 64 Go ou 128 Go de stockage sur lappareil.

Les deux générations de tablettes ont exactement le même ensemble de ports, comme on peut sy attendre du design inchangé - la liste complète :

1 USB-C

Prise casque 3,5 mm

1 port Surface Connect

Port de couverture de type de surface

Lecteur de carte MicroSDXC

Cela signifie que vous pouvez étendre votre stockage sur lun ou lautre à laide de microSD, mais les Go 2 et Go 3 manquent de ports réels à utiliser - vous devrez donc probablement prendre un dongle pour laccompagner. De même, quelle que soit la version que vous choisissez, vous voudrez certainement vous procurer un Surface Type Cover afin de pouvoir réellement utiliser un clavier avec la tablette.

Lorsquil sagit de choisir un gagnant entre le Go 2 et le Go 3, les choses sont en fait très simples pour une raison clé : le prix. Là où le Surface Go 2 est arrivé à 399 £, le Go 3 commence à 369 £, et le Go 2 nest toujours pas si fortement réduit dans le coin.

Cela signifie que, pour linstant, la logique la plus simple consiste à opter pour le Go 3, plus évolutif, car vous dépenserez des montants similaires pour du matériel plus ancien si vous optez pour lancien modèle.

